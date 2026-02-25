شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز التسوق الإلكتروني الآمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التجارة ومجلس التجارة الإلكترونية، اليوم، حملة «اطلب بأمان» الهادفة إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية تسهم بتعزيز التسوق الإلكتروني الآمن لدى مستهلكي وموفري خدمات التجارة الإلكترونية، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني؛ بما يسهم في حمايتهم من المخاطر السيبرانية المتجددة، وتعزيز الأمن السيبراني لأنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تأتي ضمن جهودها ومبادراتها التوعوية التي تنفذها على المستوى الوطني بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع، حيث تشتمل على تنفيذ مجموعة من المسارات والأنشطة التوعوية التي تتمثل في: «عقد جلسات متخصصة للتوعية بالأمن السيبراني لمستهلكي وموفري خدمات التجارة الإلكترونية، وإصدار دليل التوعية السيبرانية للتسوق الآمن عبر الإنترنت، وتوفير مواد التوعية السيبرانية عبر منصات التسوق الإلكتروني»، فضلاً عن إطلاق حملة توعوية عبر حسابات برنامج «آمــن» للتوعية بالأمن السيبراني في منصات التواصل الاجتماعي بعنوان «اطلب بأمان»، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وتركّز الحملة على نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز السلوكيات السيبرانية الآمنة لمختلف الشرائح العمرية في المجتمع عبر مجموعة من المواد التثقيفية التي تتطرق إلى «التصيد الإلكتروني، وأهمية تفعيل أدوات الحماية من المخاطر السيبرانية، والتحقق الثنائي، وأمن التطبيقات، والتحديثات الأمنية، والتصفح الآمن عبر شبكة الإنترنت»، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في حماية مستهلكي خدمات التجارة الإلكترونية من المخاطر السيبرانية المتجددة.

وتعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص برفع مستوى الوعي في مجال الأمن السيبراني، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.