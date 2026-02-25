عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يفتح تحقيقًا بشأن Binance على خلفية مزاعم تتعلق بعقوبات إيران وروسيا

أطلق مشرّع أمريكي بارز تحقيقًا في الكونغرس بشأن منصة تداول العملات المشفرة Binance، عقب تقارير أفادت بأن المنصة عالجت معاملات بقيمة تقارب 1.7 مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات وبـ “أسطول الظل” النفطي الروسي.

وفي يوم الثلاثاء، وجّه السيناتور ريتشارد بلومنتال، العضو البارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس التنفيذي لـ Binance، ريتشارد تنغ، طالب فيها بتقديم مستندات وسجلات داخلية تتعلق بضوابط العقوبات وممارسات الامتثال لدى المنصة.

واستنادًا إلى تقارير نشرتها صحف Wall Street Journal وNew York Times ومجلة Fortune، قال بلومنتال إن موظفي الامتثال في Binance حددوا كيانين شريكين، من بينهما Hexa Whale وBlessed Trust، باعتبارهما وسطاء مكّنوا من إجراء معاملات مع منظمات مرتبطة بالحكومة الإيرانية. كما أفاد بأن محققين داخليين تتبعوا تحويلات إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومدفوعات لأطقم ناقلات نفط استُخدمت للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية.

وقال السيناتور: “يبدو أن Binance تجاهلت إشارات تحذيرية واضحة، وسمحت عن علم لحسابات غير مشروعة بالعمل، بل وقدمت دعمًا مباشرًا لجهات منخرطة في غسل الأموال.” وطالب بتقديم مراسلات وسجلات حسابات وتقارير امتثال داخلية، بما في ذلك أي مواد تتعلق بمستخدمين مرتبطين بإيران أو مشاركين في شبكات التحايل على العقوبات الروسية.

Binance تنفي مزاعم انتهاك العقوبات

صرّح متحدث باسم Binance لموقع Cointelegraph بأن المزاعم الأخيرة غير دقيقة، مؤكدًا أن المنصة رصدت أنشطة مشبوهة وأبلغت عنها. كما نفت المنصة صحة تقارير إعلامية سابقة، وأكدت أنها لا تسمح لمستخدمين إيرانيين باستخدام خدماتها.

وقال المتحدث: “على مدى السنوات الماضية، خضعت Binance لأحد أقوى التحولات في مجال الامتثال داخل القطاع، ما مكّننا من تحقيق إنجازات تنظيمية مهمة.”

وكانت Binance قد دافعت مرارًا ضد التقارير الإعلامية الأخيرة. ففي الأسبوع الماضي، نفت ما ورد في تقرير Fortune الذي زعم أنها عالجت أكثر من مليار دولار من المعاملات المرتبطة بإيران، كما أنكرت مزاعم إقالة محققين أثاروا مخاوف داخلية.

رد Binance على تقرير Fortune. المصدر: ريتشارد تنغ.

وفي يوم الثلاثاء، انتقد الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ أيضًا تقريرًا لصحيفة Wall Street Journal أشار إلى تحويلات بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بإيران، واصفًا التقرير بأنه تشهيري وطالب بسحبه. وفي تدوينة نشرتها Binance يوم الاثنين، قالت الشركة إنها خفضت بشكل كبير انكشافها على ولايات قضائية خاضعة للعقوبات أو عالية المخاطر، مدعية انخفاضًا بنحو 97% منذ يناير 2024 ليصل إلى نحو 0.009% من حجم التداول على المنصة.

التحقيق يسلط الضوء على التزام Binance بالامتثال

يأتي هذا التحقيق في أعقاب تسوية أبرمتها Binance مع السلطات الأمريكية في عام 2023، وافقت بموجبها على دفع 4.3 مليارات دولار بسبب انتهاكات تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. وتنحّى المؤسس تشانغبينغ تشاو عن منصب الرئيس التنفيذي، وقضى لاحقًا عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر. كما وافقت الشركة على الخضوع لمراقبة مستقلة وتعهدت بتعزيز ضوابط الامتثال.

وكتب بلومنتال أن الأنشطة التي كُشف عنها مؤخرًا قد تثير تساؤلات بشأن مدى التزام المنصة بشروط تلك التسوية، محددًا موعدًا نهائيًا في 6 مارس لتقديم المستندات المطلوبة.