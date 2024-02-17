شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تستضيف الكاتب عمرو عبد الحميد فى صالونها الثقافى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الأحد في السابعة مساءً صالونها الثقافي الأول، وذلك بعد انتهاء فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين والتي حققت نجاحاً باهراً سواء في ازدياد عدد رواد المعرض أو في زخم الفاعليات التي عقدت به، وتستضيف الكاتب عمرو عبد الحميد.

ومن المقرر أن يناقش الصالون الثقافي عدداً من المحاور على رأسها الرواية في مجالاتها المختلفة مثل أدب الرعب والماورائيات، ومجال الخيال العلمي والفانتازيا، وما يحتاجه الكاتب ليكون مُتجدداً دائما في ظل غزارة الإنتاج الروائي المصري وازدياد عدد دور النشر، والتواصل بين الكاتب والقراء.