اختيار Revolut وثلاث شركات أخرى لاختبار العملات المستقرة ضمن البيئة التنظيمية التجريبية في المملكة المتحدة

تام شمس - الأربعاء 25 فبراير 2026 07:50 مساءً - اختارت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أربع شركات للانضمام إلى مجموعة مخصصة لاختبار العملات المستقرة ضمن برنامجها المستمر للبيئة التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandbox).

وأفادت الهيئة في بيان صحفي يوم الأربعاء أنها اختارت شركات Monee Financial Technologies وReStabilise وRevolut وVVTX من بين 20 جهة تقدمت بطلبات، لاختبار أداء خدمات العملات المستقرة الخاصة بها في ظل القواعد المقترحة في المملكة المتحدة، وذلك ضمن “بيئة آمنة”.

وأوضحت الجهة التنظيمية أن الاختبارات ستركز بشكل أساسي على إصدار العملات المستقرة، على أن تنفذ الشركات الأربع تجارب تشمل مجموعة من حالات الاستخدام مثل المدفوعات، والتسوية بالجملة، وتداول الأصول الرقمية، بهدف الاستفادة من النتائج في صياغة القواعد النهائية للعملات المستقرة في المملكة المتحدة.

وقال ماثيو لونغ، مدير المدفوعات والأصول الرقمية في FCA، إن الهيئة ستدعم الجهات المُصدِرة للعملات المستقرة في المملكة المتحدة لضمان أن تكون “موثوقة لأغراض المدفوعات والتسوية والتداول”. وأضاف أن مشاركة الهيئة ستعود بالنفع على المستهلكين والمعاملات المالية، وستسهم في “تنفيذ استراتيجية FCA ورؤية الحكومة الوطنية للمدفوعات”.

البيئة التنظيمية التجريبية تتيح الاختبار ضمن إطار خاضع للرقابة

أُطلق برنامج البيئة التنظيمية التجريبية التابع لـFCA في عام 2016 ضمن مبادرة Project Innovate، وفتح باب التقديم للمجموعة المتخصصة في العملات المستقرة في نوفمبر 2025، مستهدفًا الجهات الراغبة في إصدار عملات مستقرة مدعومة بالجنيه الإسترليني أو بعملات ورقية أخرى، واختبار حالات استخدام مرتبطة بالمدفوعات، وذلك بالتزامن مع استكمال الإطار التنظيمي الدائم للعملات المستقرة في البلاد.

أول أربع شركات تم اختيارها ضمن البيئة التنظيمية التجريبية التابعة لهيئة السلوك المالي البريطانية. المصدر: FCA.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركات الأربع المختارة الاختبارات في الربع الأول من عام 2026، على أن تسهم النتائج في “تشكيل القواعد النهائية للعملات المستقرة في المملكة المتحدة في وقت لاحق من عام 2026”، وفقًا للبيان.

وسيُطلب من جميع الشركات الحصول على ترخيص بموجب النظام الجديد عند دخوله حيّز التنفيذ في أكتوبر 2027.

وكانت الهيئة قد أشارت سابقًا إلى أن مدفوعات العملات المستقرة المقومة بالجنيه الإسترليني تُعد أولوية للاستخدام اليومي، كما استعانت بمشاريع مثل شركة التكنولوجيا التنظيمية Eunice لاستكشاف معايير الإفصاح وأطر بيانات السوق الخاصة بأسواق الأصول الرقمية.

خطط FCA للعملات المستقرة تواجه انتقادات من القطاع

ورغم جهود الهيئة، حذر قادة في القطاع، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase براين أرمسترونغ، من أن الإطار التنظيمي الناشئ للعملات المستقرة في المملكة المتحدة قد يضعف القدرة التنافسية للبلاد في الاقتصاد الرقمي.

وفي منشور على منصة X يوم الأربعاء، أشار أرمسترونغ إلى مقترحات صادرة عن بنك إنجلترا تقضي بوضع سقف لحجم العملات المستقرة التي يمكن للأفراد والشركات الاحتفاظ بها، معتبرًا أن مثل هذه القيود قد تمثل “عائقًا أمام الابتكار” في وقت تسارع فيه ولايات قضائية أخرى إلى جذب شركات العملات المستقرة وتقنيات البلوك تشين.

ودعا المقيمين في المملكة المتحدة إلى دعم استراتيجية داعمة للابتكار في مجال البلوك تشين والعملات المستقرة عبر توقيع عريضة تنسقها مجموعة الضغط Stand With Crypto UK، والتي جمعت بالفعل أكثر من 80 ألف توقيع، في مؤشر على التوتر القائم بين النهج الحذر الذي تتبعه المملكة المتحدة، الذي يركز على المدفوعات أولًا، وبين دعوات القطاع لتخفيف القيود على استخدام العملات المستقرة.