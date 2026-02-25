تصاعد الخلاف داخل حوكمة Aave مع نشر ACI وAave Labs تقريرين متعارضين

تام شمس - الأربعاء 25 فبراير 2026 07:50 مساءً - اشتدّ الخلاف داخل منظومة Aave بعد صدور تقريرين مفصلين قدّما تفسيرات متباينة بشأن التمويل السابق للبروتوكول ومساهماته، وذلك قبيل تصويت على حزمة تمويل مقترحة بقيمة 50 مليون دولار لصالح Aave Labs.

ونشر مؤسس Aave Chan Initiative ‏(ACI)، مارك زيلر، يوم الأربعاء ما وصفه بتقرير شفافية استعرض فيه التمويل التاريخي الذي حصلت عليه Aave Labs، وطبّق إطارًا لتقييم العائد على الاستثمار على المنح السابقة المقدمة من المنظمة المستقلة اللامركزية (DAO). وقبل ذلك بساعات، أصدرت Aave Labs تقريرًا خاصًا بمساهماتها، استعرضت فيه دورها في بناء البروتوكول منذ عام 2017.

ويتمحور الخلاف حول إطار “Aave Will Win”، وهو مقترح يطلب من حاملي الرموز الموافقة على تمويل يصل إلى 42.5 مليون دولار من العملات المستقرة، إضافة إلى 75,000 رمز AAVE. وفي المقابل، ستقوم Aave Labs بتحويل 100% من الإيرادات الناتجة عن المنتجات التي تحمل علامة Aave إلى خزينة DAO، ضمن نموذج تشغيلي ممول من المنظمة، وفقًا للمقترح والمنشورات ذات الصلة في المنتدى.

وقد توسع النقاش ليشمل قضايا تتجاوز حجم طلب التمويل، من بينها معايير المساءلة، ونسب الإيرادات، والجهة المسؤولة عن صيانة البنية التحتية الأساسية للبروتوكول.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان BGD Labs، أحد المساهمين التقنيين الأساسيين، أنها ستنهي مشاركتها مع DAO في الأول من أبريل.

وجهتا نظر متباينتان حول التمويل والقيمة

أفاد تقرير زيلر بأن Aave Labs تلقت نحو 86 مليون دولار من التمويل التراكمي، بما في ذلك عائدات الطرح الأولي للعملة في 2017، وتمويلات رأس المال الاستثماري، ومدفوعات من DAO.

وجادل بأن أي منح مستقبلية من DAO يجب أن تُقيّم بناءً على أثرها القابل للقياس على الإيرادات، إلى جانب معايير إفصاح أكثر وضوحًا. كما تساءلت ACI، وهي مزود خدمات لـDAO وليست طرفًا محايدًا في هذا الجدل، عمّا إذا كان ينبغي فصل عمليات التصويت على الحوكمة بحيث يتم التعامل بشكل مستقل مع التمويل ومواءمة الإيرادات والمصادقة على V4.

وكتب زيلر أن قرارات التمويل ينبغي أن ترتبط بمؤشرات أداء واضحة وتقارير شفافة.

في المقابل، شددت Aave Labs في تقرير مساهماتها على دورها في تصميم وإطلاق الإصدارات V1 وV2 وV3 من Aave، وأبرزت ميزات قالت إنها تشكّل أساس نموذج الإيرادات الحالي للبروتوكول، من بينها القروض السريعة (Flash Loans)، ووحدة الأمان (Safety Module)، ووضع الكفاءة (Efficiency Mode).

وأكدت الشركة أن احتساب عدد مقترحات الحوكمة أو منشورات المنتدى لا يعكس كامل نطاق أعمال البحث والتطوير والأمن والبنية التحتية اللازمة للحفاظ على بروتوكول يستخدمه ملايين المستخدمين.

ما الذي يصوّت عليه حاملو الرموز؟

بموجب إطار “Aave Will Win”، ستنتقل Aave Labs إلى نموذج تشغيلي ممول من DAO، مع توجيه إيرادات المنتجات، بما في ذلك موقع aave.com والمنتجات الاستهلاكية المخطط لها، إلى خزينة المنظمة.

كما يسعى المقترح إلى المصادقة على Aave V4 كأساس تقني طويل الأمد للبروتوكول، ويتضمن خططًا لإنشاء مؤسسة جديدة تتولى الإشراف على علامة Aave التجارية.

وكان بعض أعضاء المجتمع قد أعربوا سابقًا عن مخاوفهم بشأن حجم حزمة التمويل وإدراج 75,000 رمز AAVE، التي تمنح قوة تصويتية.

وفي 13 فبراير، دعا منتقدون إلى تعريفات أوضح للإيرادات وزيادة الشفافية بشأن حيازات الحوكمة.

ومن المقرر أن يُجرى تصويت Snapshot يوم الخميس، وهو تصويت أولي خارج السلسلة يهدف إلى قياس توجهات المجتمع قبل تقديم أي مقترح ملزم على السلسلة.