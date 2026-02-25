FG Nexus تبيع 14 مليون دولار إضافية من الإيثر مع تفاقم الخسائر على رهان الخزانة

تام شمس - الأربعاء 25 فبراير 2026 07:50 مساءً - قامت شركة FG Nexus، المدرجة في البورصة والمتخصصة في خزانة الإيثيريوم والبنية التحتية المرتبطة بها، بتسييل دفعة جديدة من احتياطياتها من الإيثر يوم الثلاثاء، حيث باعت 7,550 وحدة ETH بقيمة تقارب 14 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من عمليات البيع التي كرّست خسائر تتجاوز 80 مليون دولار على مركز تم بناؤه قرب أعلى مستويات الإيثر في عام 2025.

وتُظهر بيانات السلسلة من Arkham أن الشركة جمعت ما مجموعه 50,770 وحدة ETH بقيمة تقارب 196 مليون دولار بين أغسطس وسبتمبر 2025، بمتوسط سعر بلغ 3,860 دولارًا للعملة الواحدة.

وفي 22 أكتوبر، ضاعفت الشركة رهاناتها على استراتيجية تجميع الإيثر، معلنة نيتها بيع ممتلكاتها العقارية في كيبيك لشراء المزيد من ETH.

باعت FG Nexus عدد 7,550 وحدة ETH. المصدر: Arkham.

لكن مع انعكاس اتجاه السوق وتراجع سعر الإيثر من أعلى مستوياته في أكتوبر، التي تجاوزت 4,600 دولار للعملة، إلى نحو 2,700 دولار في نوفمبر، بدأت الشركة في البيع.

وقد تخلّت FG Nexus عن أكثر من 21,000 وحدة ETH مقابل نحو 55 مليون دولار، مسجلة خسارة صافية تتجاوز 80 مليون دولار.

كما تراجع سعر سهم الشركة (FGNX) بنحو 52% خلال الشهر الماضي.

سعر سهم FG Nexus يتعرض لضغوط حادة. المصدر: Google Finance.

ولا تزال FG Nexus واحدة من أكبر الشركات المدرجة امتلاكًا للإيثر، إذ تحتفظ بـ 37,594 وحدة ETH، وفقًا لبيانات Arkham.

شركات خزائن الإيثر تحت الضغط

ليست FG Nexus الوحيدة التي تتكبد خسائر جراء تراجع الإيثر، الذي ترك العديد من خزائن الشركات الكبرى في مراكز خاسرة بشكل حاد.

فشركة Bitmine Immersion Technologies، أكبر شركة مدرجة حيازةً للإيثر بفارق كبير مع امتلاكها 4,422,659 وحدة ETH في دفاترها، تواجه خسائر دفترية تُقدَّر بنحو 8.8 مليارات دولار، مع تداول الإيثر دون متوسط سعر اقتنائها، رغم استمرار الشركة في تعزيز احتياطياتها.

كما خرج صندوق Founders Fund التابع لبيتر ثيل بالكامل من حصته في شركة ETHZilla المتخصصة في خزائن الإيثيريوم الأسبوع الماضي، في وقت انخفض فيه سهم ETHZilla بنحو 97% عن أعلى مستوياته التاريخية، مع معاقبة أسواق الأسهم للاستراتيجيات المعتمدة بشكل مكثف على الإيثر، بينما تعمل شركات أخرى على تقليص مراكزها.

وقامت Trend Research خلال فبراير بتقليص مركزها في الإيثر على منصة Binance، حيث باعت 651,757 وحدة ETH مقابل نحو 1.34 مليار دولار في 8 فبراير، مسجلة خسارة محققة تُقدَّر بحوالي 747 مليون دولار.

رهانات خزائن البيتكوين تواجه ضغوطًا مماثلة

ولا تقتصر الضغوط على خزائن الإيثر فقط. فقد واجهت شركة Metaplanet، المتخصصة في خزانة البيتكوين (BTC)، انتقادات من مساهمين يوم الجمعة، اتهموا الشركة بإخفاء خسائر وتفاصيل رهاناتها على البيتكوين.

ورغم استمرار عمليات شراء BTC خلال فبراير، أصبحت شركة Strategy، أكبر شركة مدرجة امتلاكًا للبيتكوين، يوم الأربعاء أكثر الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة تعرضًا للبيع على المكشوف، وفقًا لبيانات Goldman Sachs، في ظل تحوّل صناديق التحوط إلى موقف سلبي تجاه نموذج ميزانيتها العمومية القائم بشكل مكثف على البيتكوين والرافعة المالية المرتفعة.