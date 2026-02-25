تفوقت شركة Circle على تقديرات أرباح الربع الرابع مع ارتفاع معروض USDC بنسبة 72% وقفزة سهمها 20%

أعلنت شركة Circle Internet Group، المُصدِرة للعملة المستقرة، يوم الأربعاء عن نتائج مالية للربع الرابع فاقت توقعات السوق، مدفوعة بالنمو السريع في أعمال عملتها المستقرة USDC وتوسع عمليات المدفوعات، ما يعكس استمرار الزخم رغم التحديات التي يواجهها سوق العملات المشفرة.

وخلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2025، سجلت Circle إيرادات بلغت 770 مليون دولار، بزيادة قدرها 77% مقارنة بالعام السابق، كما حققت صافي دخل بلغ 133.4 مليون دولار، أي 43 سنتًا للسهم الواحد. وكان المحللون يتوقعون أرباحًا قدرها 16 سنتًا للسهم على إيرادات بقيمة 747 مليون دولار.

وجاء الأداء القوي مدعومًا جزئيًا بارتفاع المعروض المتداول من عملة USDC المرتبطة بالدولار الأمريكي بنسبة 72% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 75.3 مليار دولار بنهاية العام.

وعلى مستوى عام 2025 بأكمله، أعلنت Circle عن إيرادات بلغت 2.7 مليار دولار، بزيادة 64% مقارنة بالعام السابق. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 70 مليون دولار خلال العام، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى مصروفات تعويضات قائمة على الأسهم بقيمة 424 مليون دولار مرتبطة بطرحها العام الأولي في 2025.

ورغم الخسارة السنوية، بلغ الدخل التشغيلي نحو 157 مليون دولار، ما يعكس قوة الأداء الأساسي للشركة.

وقفز سهم Circle بأكثر من 20% في تداولات صباح الأربعاء المبكرة، ليقترب من مستوى 74 دولارًا.

بدأت أسهم Circle ‏(CRCL) الارتفاع في تداولات ما قبل الافتتاح، ووسّعت مكاسبها بعد جرس افتتاح السوق. المصدر: Yahoo Finance.

إطلاق Arc والدعم التنظيمي يعززان توسع Circle

سلّطت Circle الضوء على عدة إنجازات تشغيلية خلال الربع، من بينها إطلاق شبكة الاختبار العامة لمنصة Arc، وهي منصة بنية تحتية بلوك تشين جديدة تهدف إلى تمكين المؤسسات من بناء تطبيقات مالية قائمة على ترميز الأصول. وذكرت الشركة أن أكثر من 100 جهة مؤسسية انضمت إلى شبكة الاختبار.

كما توسعت شبكة Circle للمدفوعات، وهي طبقة تنسيق للمدفوعات العابرة للحدود تتيح للبنوك تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، لتشمل 55 مؤسسة مالية، مع وجود شركات إضافية قيد المراجعة والانضمام.

ورغم أن Circle تُعرف أساسًا بإصدار USDC، ثاني أكبر عملة مستقرة عالميًا من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت عملتها المستقرة المقومة باليورو EURC نموًا قويًا أيضًا. وبلغ المعروض المتداول من EURC نحو 310 ملايين يورو، أي ما يعادل 365 مليون دولار، بزيادة 284% على أساس سنوي.

المعروض المتداول من EURC. المصدر: CoinMarketCap.

كما استفادت Circle من بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة في الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك إقرار قانون GENIUS، الذي يضع إطارًا اتحاديًا لتنظيم عملات الدفع المستقرة والإشراف على الجهات المُصدِرة لها.

ومع ذلك، واجه الزخم العام في القطاع بعض التحديات. فقد ذكرت صحيفة The Wall Street Journal أن التقدم في مشروع قانون آخر يتعلق بهيكل السوق يُعرف باسم قانون CLARITY قد تعثر، في ظل استمرار التوتر بين المدافعين عن صناعة الأصول الرقمية والمجموعات المصرفية بشأن قضايا من بينها عوائد العملات المستقرة وآليات المكافآت.