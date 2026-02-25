إطلاق منتج عوائد Strategy في أوروبا مع إدراج 21Shares لمنتج STRC المتداول في البورصة

تام شمس - الأربعاء 25 فبراير 2026 07:50 مساءً - أطلقت شركة 21Shares، المزودة لمنتجات التداول المتداولة في البورصة المرتبطة بالأصول الرقمية، منتجًا استثماريًا يتيح للمستثمرين الأوروبيين الوصول إلى أسهم ممتازة صادرة عن شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور، والتي تُعد أكبر شركة عامة حيازةً لعملة البيتكوين في العالم.

وأعلنت الشركة يوم الأربعاء أنها ستدرج منتج 21Shares Strategy Yield ETP تحت الرمز “STRC NA” في بورصة يورونكست أمستردام يوم الخميس.

والمنتج متاح للمستثمرين المؤسسيين والأفراد، ويوفر توزيعات أرباح مدعومة بخزانة البيتكوين الخاصة بشركة Strategy، التي تمتلك حاليًا 717,722 بيتكوين، تُقدَّر قيمتها بنحو 47 مليار دولار. ومع تحديد توزيعات الأرباح بمعدل سنوي متغير يبلغ 11.25%، يُعد المنتج من أوائل الأوراق المالية الهيكلية المدعومة بالبيتكوين والمتاحة للمستثمرين الأوروبيين.

كيف يعمل منتج STRC المتداول في البورصة

يوفر منتج 21Shares Strategy Yield ETP تعرضًا لسهم Strategy الممتاز STRC، المعروف رسميًا باسم Variable Rate Series A Perpetual “Stretch” Preferred Stock، وقد صُمم ليكون بمثابة “جسر تدفقات نقدية” بين التمويل التقليدي وخزانة البيتكوين التابعة للشركة.

وأوضحت 21Shares أن هيكلة المنتج تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأوروبيين إليه عبر حسابات الوساطة التقليدية، بدلًا من الاضطرار إلى شراء الأسهم الممتازة مباشرةً.

وقال رئيس 21Shares، دنكان موير: “من خلال الجمع بين إمكانات الدخل المرتفع وهيكل تداول مألوف في البورصة، يوفر STRC للمستثمرين المؤسسيين والأفراد وسيلة فعالة وسهلة لإضافة عوائد إلى محافظهم الاستثمارية.”

21Shares تدخل مجال المنتجات المرتبطة بالأسهم

وصفت الشركة الإطلاق بأنه أول منتج لها مرتبط بالأسهم، في خطوة توسّع تتجاوز تشكيلتها التقليدية من المنتجات المرتبطة حصريًا بالأصول الرقمية، وفقًا لموير.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس مهمة الشركة الأوسع لتوفير وصول سهل إلى الأصول الرقمية، قائلًا: “منذ تأسيسنا، ركزنا على إتاحة وصول مباشر وبسيط إلى الأصول الرقمية. ومع هذا المنتج، نمدد خبرتنا إلى أدوات مرتبطة بالأسهم ومتصلة بمنظومة البيتكوين.”

وتعمل 21Shares منذ عام 2018، وتُعد من أكبر مزودي منتجات الأصول الرقمية المتداولة في البورصة عالميًا، إذ تدير أصولًا بقيمة نحو 5.3 مليارات دولار عبر 60 منتجًا مدرجًا في 13 بورصة حتى يوم الاثنين.

كما واصلت الشركة توسعها العالمي، حيث أطلقت يوم الثلاثاء صندوقًا متداولًا جديدًا في الولايات المتحدة هو 21Shares Spot SUI ETF ‏(TSUI)، وبدأ تداوله في بورصة ناسداك.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من إطلاقات المنتجات من جانب 21Shares، في وقت يواصل فيه مديرو الأصول توسيع قائمة المنتجات المنظمة المرتبطة بأسواق الأصول الرقمية، لتلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.