إطلاق فعالية خاصرة عين زبيدة في شهر رمضان المبارك 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت كدانة؛ إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فعالية خاصرة زبيدة بالشراكة مع مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) وهيئة التراث، تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وتستهدف الفعالية قاصدي العاصمة المقدسة من معتمرين وزوّار، بجانب أهالي مكة المكرمة، بهدف تفعيل المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية بالمشاعر المقدسة.

وجُهز الموقع الذي يقع في الطريق الواصل بين مشعرَي عرفات ومزدلفة لاستقبال الزوّار خلال الشهر الفضيل، حيث يعتبر قرية صغيرة تضم العديد من الفعاليات أبرزها التعرّف على تاريخ عين زبيدة بالواقع، كما تضم الفعالية عدة مراحل للزائر منها الاستكشاف لهذا المعلم التاريخيّ، والتفاعل مع المكان ومافيه من آثار شاهدة على أكبر وقف مائي للحجاج في التاريخ والاطلاع المعرفي على قصة إنشائه والخروج بذكرى خالدة من هذا المكان لتكون عنوان الفعالية (تاريخ يروى وحياة تعاش).

وأوضح رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) الأستاذ محمد بن حسن معاجيني أنه تم إسناد الفعالية لهم من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكدانة وبالشراكة مع هيئة التراث نظراً لخبراتهم التراكمية في خدمة ضيوف الرحمن على مدى 40 عاماً، يضاف لها دخولهم في مجال العمرة عبر رواد أشرقت.

وشدّد معاجيني على أن الهدف الأساسي من الفعالية هو إثراء تجربة الزائر خصوصاً من المعتمرين وقاصدي مكة وأهلها والتعرّف على واحد من أهم المعالم التاريخية للعاصمة المقدسة وهو عين زبيدة التي أسّستها زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد قبل أكثر من 1200 عام، والخروج بتجربة مميّزة تجمع المعرفة والاطلاع وترك أثر حسن لزائر المكان.

من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي لمطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) المهندس محمد بادغيش أنه تم تجهيز المكان بكل ما يحتاجه الزائر من وجود أماكن للتعريف بالتراث الإسلامي، وزوايا للمهن الشعبية بجانب الموروث الثقافي المكي الأصيل الذي يعتبر جزءاً من تاريخ المملكة العربية السعودية العريق.

وأشار بادغيش إلى تخصيص حافلات لنقل المعتمرين وزائري مكة للمكان الذي تم جُهز ببسطات مخصصة لتقديم الطعام، وإقامة بعض الفعاليات الثقافية، مع مراعاة لغات المعتمرين والزائرين عبر المسرح الذي سيقدم فيه عروض تاريخيّة والسوق التاريخيّ والدوم والجلسات حول مجرى الماء، وغيرها من الفعاليات ذات التنوّع الاستثنائي الذي يجمع بين عبق التاريخ وتقنيات المستقبل لتقديم تجربة استثنائية للزائرين عبر إرث يروي تاريخ مكة المكرمة.