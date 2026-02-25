شكرا لقرائتكم خبر "عين المصوّر الوثائقي": جمعية السينما تطلق ورشة تدريبية لبناء مهارات السرد البصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل جمعية السينما برامجها التدريبية النوعية ضمن مبادرة "ستوديو صناع الأفلام"، بإطلاق ورشة متخصصة بعنوان "عين المصوّر الوثائقي"، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 01 إلى 03 مارس 2026 في مقر الجمعية بمدينة الخبر. تستهدف الورشة المبتدئين والشغوفين بالسرد البصري وصناعة المحتوى الوثائقي، وتهدف إلى بناء فهم عملي للصورة بوصفها أداة توثيق وسرد.

ويقود البرنامج التدريبي المصوّر والمدرّب المعتمد ياسر المالكي، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في التصوير الفوتوغرافي. وتأتي هذه الورشة امتداداً لنجاحات مسار "ستوديو صناع الأفلام" الذي انطلق في صيف 2025، حيث نجح في تأهيل 48 متدرباً ومتدربة، وأثمر عن إنتاج 7 أفلام قصيرة.

وتسعى الورشة إلى تدريب المتدربين على تقنيات الكاميرا، وفهم الضوء والتكوين البصري، والانتقال بالمتدرب من "اللقطة المفردة" إلى إنتاج سلسلة صور تحكي قصة وثائقية متكاملة. ويُذكر أن التسجيل في ورشة "عين المصوّر الوثائقي" متاح حالياً عبر الموقع الإلكتروني لجمعية السينما، مع تحديد مقاعد محدودة لضمان جودة المخرجات والتجربة التدريبية.