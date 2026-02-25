لاتُوجد .. ولا تلوح في الأفق أزمة وقود أو غاز في البلاد ..

■ كميات الوقود والغاز الحالية تكفي حاجة البلاد والعباد لأشهر قادمة ..

■ الأزمة الحالية هي أزمة مصالح تتوزع نقاط قوتها وضعفها بين وزير النفط وبعض المحيطين به .. ولوبي ومجموعات الشركات الخاصة التي فشلت حتي الآن في الاتفاق علي نسبة ال50% التي كان عليها التوافق علي توزيعها لكنها تاهت بين مجموعة ( فاطمة) التي تري أنها الأحق بتسهيلات الحكومة لأنها ساندت الجيش أيام الحرب .. ومجموعة (زينب) التي تري أنها أحق بالتسهيلات لأنها من البدريين !!

■ وفي المساحة الفاصلة بين زينب وفاطمة نبدأ البحث عن إجابة السؤال الحائر : إلي متي سيظل الشعب السوداني أسيراً للوبي المصالح في قطاع الوقود والغاز ؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد