تكنولوجيا: سامسونج ترفع إنتاج Galaxy S26 Ultra بمقدار مليون وحدة إضافية عن الخطة الأولية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لرفع خطتها الإنتاجية الأولية لهاتف Galaxy S26 Ultra، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر من كوريا الجنوبية، بالتزامن مع اقتراب الإعلان الرسمي المرتقب خلال حدث Unpacked غدًا.

كانت تخطط الشركة في البداية لإنتاج ما بين 2.5 و2.9 مليون وحدة خلال أول شهرين، لكنها عدّلت الرقم ليصل إلى ما بين 3.5 و3.9 مليون وحدة، أي بزيادة تقارب مليون جهاز إضافي، وهي زيادة ملحوظة في هذه المرحلة المبكرة.

مع ذلك، يستند التقرير إلى مصدر صناعي مطّلع، ما يعني ضرورة التعامل معه بحذر. ويرجع سبب رفع الإنتاج، بحسب المعلومات المتداولة، إلى استعداد سامسونج لارتفاع تكاليف التصنيع لاحقًا، خاصة مع توقعات زيادة أسعار أشباه الموصلات خلال الفترة المقبلة.

بعبارة أخرى، لا يعكس القرار بالضرورة توقعات بارتفاع المبيعات في الشهور الأولى، بل يبدو أنه خطوة استباقية لتأمين مخزون أكبر بتكلفة أقل قبل أي زيادات محتملة في أسعار المكونات. وتدعم هذه الفرضية حقيقة أن خطة الإنتاج السنوية الإجمالية لم تتغير.

تستهدف سامسونج إنتاج نحو 18 مليون وحدة من Galaxy S26 Ultra خلال عامه الأول، ما يشير إلى ثقتها الكبيرة في هذا الطراز تحديدًا.

وللمقارنة، تخطط الشركة لإنتاج نحو 12 مليون وحدة فقط من Galaxy S26 وGalaxy S26+ مجتمعين، ما يعزز التوقعات بأن نسخة Ultra ستكون الأكثر مبيعًا ضمن السلسلة.

المصدر