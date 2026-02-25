شرب الحليب بعد ممارسة الرياضة قد يحمي العظام من الكسور ويعزز قوة العضلات

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول كوب من الحليب بعد الانتهاء مباشرة من التمارين الرياضية قد يسهم في الحفاظ على قوة العظام والحد من خطر الكسور، خاصة مع التقدم في العمر، في وقت تتزايد فيه المخاوف عالميًا من أمراض ضعف العظام وتراجع الكتلة العضلية لدى كبار السن.

ويحتوي الحليب على عناصر غذائية مهمة لصحة العظام، أبرزها الكالسيوم والبروتين، اللذان يلعبان دورًا أساسيًا في دعم الكثافة العظمية وتحسين امتصاص الكالسيوم داخل الجسم. ومع ارتفاع متوسط الأعمار حول العالم، أصبح الحفاظ على صحة الجهاز العضلي الهيكلي تحديًا صحيًا كبيرًا، إذ يعاني ملايين الأشخاص من هشاشة العظام، بينما تشير تقديرات إلى أن نسبة ملحوظة ممن تجاوزوا سن الخمسين قد يكونون في مرحلة مبكرة من ترقق العظام.

ورغم أن التمارين الرياضية، خاصة تمارين المقاومة والتوازن، تُعد من أفضل الوسائل لمواجهة ضعف العظام والعضلات، فإن باحثين أشاروا إلى أن دمج هذه التمارين مع تناول الحليب بعد التمرين قد يمنح فوائد إضافية. فالبروتين الموجود في الحليب يرتبط بتحسين صحة العظام من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم الضروري لقوتها، ما قد يقلل من خطر الكسور الناتجة عن السقوط في المراحل المتقدمة من العمر.

الدراسة، المنشورة في مجلة Journal of Nutrition, Health and Aging، شملت 82 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر. وخضع المشاركون لبرنامج تدريبي استمر ثمانية أسابيع تضمن تمارين مقاومة وتوازن ثلاث مرات أسبوعيًا. وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات: مجموعة تمارين فقط، ومجموعة تمارين مع تثقيف غذائي، ومجموعة تمارين مع تثقيف غذائي وتناول حليب بقري، وأخرى تمارين مع تثقيف غذائي وتناول حليب الصويا.

وتناول المشاركون في مجموعة الحليب نحو 240 مل من الحليب قليل الدسم بعد التمرين بفترة تراوحت بين نصف ساعة وساعة، إلى جانب وجبة كربوهيدراتية خفيفة لتحقيق توازن غذائي مناسب.

وأظهرت النتائج تحسنًا في سرعة المشي لدى جميع المجموعات، ما يؤكد فائدة التمارين المنتظمة. إلا أن التحسن الأكبر سُجل لدى المجموعة التي جمعت بين التمارين والتثقيف الغذائي وتناول الحليب، حيث تحسنت لديهم قوة القبضة وسرعة الحركة والقدرة على الجلوس والوقوف المتكرر بدرجة ملحوظة.

وأشار الباحثون إلى أن الجمع بين التمارين وتناول الحليب قد يكون أكثر فاعلية في دعم وظائف العضلات مقارنة بحليب الصويا، كما أظهرت النتائج أن المعرفة الغذائية وحدها لا تكفي ما لم يصاحبها تغيير فعلي في النظام الغذائي.

وخلصت الدراسة إلى أن تناول أطعمة غنية بالبروتين، وخاصة الحليب، مباشرة بعد التمرين قد يسهم في تحسين صحة العظام والقدرة البدنية لدى كبار السن، مع التأكيد على أن مدة الدراسة كانت قصيرة نسبيًا، ما يستدعي إجراء أبحاث أطول وأوسع نطاقًا لتأكيد هذه النتائج بشكل قاطع.

