تكنولوجيا: Vivo تختبر هاتفًا ببطارية عملاقة بسعة 12,000 مللي أمبير وفقًا لتسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن Vivo تختبر هاتفًا جديدًا قد ينضم قريبًا إلى قائمة الهواتف الذكية المزودة ببطاريات ضخمة بسعة 10,000 مللي أمبير أو أكثر. وفقًا لتسريب حديث من مصدر موثوق، فإن الشركة تختبر حاليًا جهازًا مجهزًا ببطارية سيليكون-كربون بسعة 10,000 مللي أمبير.

كشف المسرب Digital Chat Station في منشور على Weibo أن الهاتف يستخدم بطارية سيليكون أحادية الخلية بقوة 4.53 فولت وسعة اسمية تبلغ 10,000 مللي أمبير، في حين تصل السعة الفعلية المعتادة إلى ما بين 11,000 و12,000 مللي أمبير.

ومن المتوقع ألا يتم إطلاق هذا الهاتف قريبًا، حيث يحتاج إلى اجتياز اختبارات واسعة النطاق قبل الوصول للسوق. كما أن الهاتف من غير المرجح أن يكون من الفئة الرائدة، وقد يُطرح بدلاً من ذلك كجهاز من الفئة المتوسطة أو ضمن سلسلة iQOO.

في الأشهر الأخيرة، أطلقت عدة شركات هواتف ببطاريات ضخمة تتجاوز 10,000 مللي أمبير، مثل هواتف Honor Win وWin RT، ثم تلاه Honor Power2 بسعة 10,080 مللي أمبير، بالإضافة إلى Realme P4 Power بسعة 10,001 مللي أمبير.

