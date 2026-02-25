تحويل ما قيمته 2.54 مليار من XRP إلى بينانس: تحرك الحيتان يثير التساؤلات حول الاتجاه المقبل لسعر العملة!

ارتفع سعر XRP بنحو 3% خلال الساعات 24 الماضية، بالتزامن مع تحسن عام في سوق العملات الرقمية، إلا أن الأنظار اتجهت نحو تحرك الحيتان بعد تسجيل تدفقات ضخمة إلى منصة بينانس بلغت في متوسطها الشهري نحو 2.54 مليار XRP.

تشير البيانات إلى أن متوسط التدفقات اليومية من المحافظ الكبيرة إلى المنصة يناهز 50 مليون XRP، ما يعكس عودة نشاط كبار المستثمرين بعد فترة من التراجع النسبي.

ويُستخدم مؤشر تدفقات الحيتان إلى المنصات عادة لقياس التغير المحتمل في العرض المتاح للتداول، إذ قد تعني الزيادات في هذه التحويلات استعدادا للبيع، أو إعادة تموضع استراتيجي، أو استخدام الأصول كضمان في سوق المشتقات.

ووفقا لبيانات “CryptoQuant”، فإن الارتفاع الأخير في المتوسط الشهري يبدو تدريجيا وليس نتيجة عملية تحويل واحدة ضخمة، وهو ما قد يشير إلى إعادة هيكلة مراكز على مراحل.

تاريخيا، ارتبطت زيادات تدفقات الحيتان بفترات حساسة في حركة سعر XRP، وأحيانا سبقت تصحيحات نتيجة زيادة العرض، وفي أحيان أخرى كانت مقدمة لتقلبات حادة صعود أو هبوط.

بالتالي، إذا ظل الطلب الفوري ضعيف، فقد تتحول هذه التدفقات إلى ضغط بيعي إضافي.

أما في حال تحسن السيولة وارتفاع المشاركة في السوق، فقد تعكس التحركات استعداد الحيتان لتحركات سعرية محتملة.

رغم ذلك، لا تزال المؤشرات الفنية تميل إلى السلبية.

إذ تحولت خط الاتجاه المكسور مؤخرا إلى مستوى مقاومة، ومع تراجع السعر دون القاع السابق للموجة التصحيحية، يتركز الاهتمام حاليا على مستويات دعم عند 1.11 دولار و0.87 دولار.

كما تبقى منطقة 1.40 دولار مقاومة محورية؛ واستمرار التداول دونها قد يُبقي الزخم الهابط قائم.

وتُعد المنطقة الحالية، بحسب بعض التحليلات، نطاقا غير ملائم للدخول، في انتظار اختبار دعوم أدنى أو اختراق مقاومة 1.65 دولار على المدى الأوسع.

على الصعيد المؤسساتي، لم تشهد صناديق XRP المتداولة فوريا في الولايات المتحدة تدفقات صافية تُذكر في 20 و23 فبراير، فيما سجل صندوق “Bitwise” تدفقات واردة بقيمة 3 مليون دولار في 24 فبراير، في إشارة إلى نشاط محدود حتى الآن.

