سعر سهم توست (TOST) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 25-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-25 12:21PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم شركة برودكوم BROADCOM (AVGO) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ويتضاعف الضغط السلبي حول السهم مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 324.50$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 287.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

