بشرى في أجرأ اعتراف حول أسباب انفصالها عن خالد حميدة

دبي - فريق التحرير: أكدت الممثلة المصرية بشرى أن ما تردّد عن انفصالها عن خالد حميدة بسبب مشروعٍ مشترك غير صحيح، موضحةً أن المشروع ما زال قائمًا، وأنها مستمرة ضمن فريقه.

وأشارت إلى أنها لو عاد بها الزمن لوافقت على الزواج منه مجددًا، لأنها أحبّته بصدق، لكنها شعرت أن مشاعرها لم تُقابل بالاحتواء والمبادرة نفسيهما.

كما كشفت أن التواصل بينهما كان شبه منعدم حتى أثناء الزواج، الذي بدا أقرب إلى إطار شكلي (أو تمثيل)، نتيجة السفر الدائم وفارق التوقيت وغياب الوجود المشترك، إلا في مناسبات محدودة.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج “أسرار” على شاشة قناة النهار، أنها دخلت تلك الزيجة بقلبها، ثم عاد عقلها ليحسم القرار، فتم الطلاق باتفاق الطرفين. مؤكدةً أنها، حتى بعد تجربة الطلاق الثالثة، لا تخشى نظرة المجتمع، لأن أحدًا لا يعيش حياتها سواها.

كما أوضحت أن زواجها استمر قرابة عامٍ ونصف العام، ولم يكن قرارًا متسرّعًا، بل نتاج خبرات إنسانية سابقة.

وعن زواجها الأول والثاني، قدّرت بشرى شخصية زوجها الأول ووالد أولادها، الذي يعتبرها اليوم كابنته ويساندها، لافتةً إلى أنها لو عاد بها الزمن لما انفصلت عن زوجها الأول ووالد أبنائها، إلا أن اختلاف المرحلة العمرية حينها جعل التفاهم بينهما صعبًا. أما زواجها الثاني، فوصفته بالمرحلة الجميلة التي تشبه الحنين إلى الماضي (النوستالجيا).

وتطرّقت بشرى أيضًا إلى تجارب صعبة مرّت بها في صغرها، إذ تعرّضت للتحرّش ثلاث مرات، مؤكدةً أن تلك التجارب أسهمت في مشاركتها في فيلم “٦٧٨”، لإبراز قضايا تمسّ النساء في المجتمع وتسليط الضوء عليها من خلال الفن.