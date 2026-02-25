تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 25-02-2026

يستقر سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصطدم السعر بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بالتزامن مع اختباره لمقاومة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وهو ما يضاعف من أهمية تلك المنطقة كمقاومة تحدد مسار السعر القادم على المدى القريب، خاصة وأننا نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 86.50$، ليستهدف مستوى الدعم 75.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط