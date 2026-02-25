اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن زايد: نبارك لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني

0 نشر
0 تبليغ

حمدان بن زايد: نبارك لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني. 
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «نبارك لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، ونعرب عن خالص تهانينا إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سائلين الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عليها الأمن والاستقرار».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «تجسد العلاقات بين والكويت نموذجاً أخوياً متيناً قائماً على الثقة والتنسيق والتكامل».

— حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed)
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا