حمدان بن زايد: نبارك لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «نبارك لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، ونعرب عن خالص تهانينا إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سائلين الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عليها الأمن والاستقرار».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «تجسد العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجاً أخوياً متيناً قائماً على الثقة والتنسيق والتكامل».

نبارك لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، ونعرب عن خالص تهانينا إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سائلين الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عليها الأمن والاستقرار.



وتجسد العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجاً أخوياً متيناً قائماً على الثقة والتنسيق والتكامل. — حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed) February 25, 2026

— حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed)