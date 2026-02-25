طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الثاني عند الساعة 08:12، والجزر الأول عند الساعة 15:24.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج، ومضطرباً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:58، والمد الثاني عند الساعة 04:49، والجزر الأول عند الساعة 11:19، والجزر الثاني عند الساعة 23:56.