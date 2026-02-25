- 1/2
- 2/2
بحث مفوض العون الإنساني بولاية سنار محمد عبد الفتاح بادي، خلال لقائه الثلاثاء بسنجة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) حافظ عبد الله، مجمل تدخلات المنظمات الإنسانية بالولاية وسبل تعزيزها خلال المرحلة الراهنة.
وثمّن بادي جهود المنظمات الدولية والوطنية العاملة بسنار، مشيداً بالدور الكبير الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دعم العمل الإنساني بالولاية، داعياً إلى تكثيف التدخلات العاجلة، لا سيما لصالح العائدين من جنوب السودان والنازحين من إقليم النيل الأزرق بمحلية الدالي والمزموم.
وأشار إلى الحاجة الماسة لمعالجة قضايا مياه الشرب وتوفير الغذاء والدواء، مطالباً بالإسراع في حل مشكلة محطة مياه ود النيل، ومقدماً الشكر للمنظمات الشريكة وحكومة الولاية ولجنة الأمن لدعمها برامج المفوضية.
من جانبه، أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بسنجة حافظ عبد الله الاستجابة العاجلة لما طُرح خلال اللقاء بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومتابعة معالجة مشكلة محطة مياه الشرب بود النيل، مشيداً بجهود مفوضية العون الإنساني في تنسيق العمل الإنساني بالولاية بما يسهم في تحقيق الاستقرار المنشود لمواطني سنار.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوض العون الإنساني بسنار يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.