مفوض العون الإنساني بسنار يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

بحث مفوض العون الإنساني بولاية سنار محمد عبد الفتاح بادي، خلال لقائه الثلاثاء بسنجة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) حافظ عبد الله، مجمل تدخلات المنظمات الإنسانية بالولاية وسبل تعزيزها خلال المرحلة الراهنة.

وثمّن بادي جهود المنظمات الدولية والوطنية العاملة بسنار، مشيداً بالدور الكبير الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دعم العمل الإنساني بالولاية، داعياً إلى تكثيف التدخلات العاجلة، لا سيما لصالح العائدين من جنوب السودان والنازحين من إقليم النيل الأزرق بمحلية الدالي والمزموم.

وأشار إلى الحاجة الماسة لمعالجة قضايا مياه الشرب وتوفير الغذاء والدواء، مطالباً بالإسراع في حل مشكلة محطة مياه ود النيل، ومقدماً الشكر للمنظمات الشريكة وحكومة الولاية ولجنة الأمن لدعمها برامج المفوضية.