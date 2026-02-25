مصر ترفع أسعار تأشيرة دخول البلاد

أكدت شركات السياحة ارتفاع رسوم التأشيرة السياحية للدخول إلى مصر، حيث سترتفع تكلفتها إلى 30 دولارا ابتداءً من الأول من مارس المقبل للقادمين عبر مطارات القاهرة والمدن الساحلية.

وأفادت شركات “إنتورست” و”أنيكس” و”بيغاس توريستيك” و”الروسي إكسبريس” و”سبايس ترافل” و”مجموعة سبيكتروم” و”آي سي إس ترافل جروب” لوكالة “فيستنيك آتور” بأن رسوم تأشيرة الدخول المُلصقة في جواز السفر سترتفع من 25 إلى 30 دولاراً، وذلك وفقاً للمعلومات التي تلقتها من الشركات المستقبلة في مصر.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة بشركة “إنتورست” أنه لدى الوصول إلى مطار الغردقة الدولي، سيتم لصق ملصقين في جواز السائح: الأول بقيمة 25 دولاراً والثاني إضافي بقيمة 5 دولارات. ويسري هذا النظام أيضاً على القادمين عبر مطار القاهرة الدولي ومطارات البحر المتوسط (الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح).

وأشارت شركتا “أنيكس” و”الروسي إكسبريس” إلى أن المواطنين الروس ما زالوا يحتفظون بإمكانية الحصول على ختم مجاني لمنطقة سيناء لدى الوصول إلى مطار شرم الشيخ الدولي، لمدة إقامة تصل إلى 15 يوماً بشرط ألا يغادروا حدود المنطقة السيناوية. ومع ذلك، في حال رغبتهم في القيام برحلات سياحية خارج سيناء، كزيارة القاهرة مثلاً، يتعين عليهم الحصول على تأشيرة مدفوعة بقيمة 30 دولاراً.

وأضافت “بيغاس توريستيك”: “تظل قواعد الحصول على الختم المجاني لمنطقة خليج العقبة كما هي، حيث يسمح بالتنقل فقط ضمن حدود مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا. أما الراغبون في زيارة محافظات أخرى في مصر، فعليهم الحصول على تأشيرة مدفوعة تتيح لهم التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد”.

