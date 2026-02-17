طريقة استخراج تاشيرة سائق عام 1447 وسعر التأشيرة ورشوط استخراجها

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:14 مساءً - ما هي طريقة استخراج تاشيرة سائق عام؟ وسعر التأشيرة وشروط استخراجها ماذا تكون؟ تعتبر تأشيرة السائق العام في المملكة العربية السعودية هي واحدة من المستندات المهمة والمميزة التي تعمل على توفيرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على كيفية استخراج تأشيرة سائق عام.

طريقة استخراج تاشيرة سائق عام

تعتبر وظيفة السائق العام هي واحدة من الوظائف المهمة والمميزة التي تعمل الدولة على توفيرها لجميع المواطنين والأفراد المقيمين في البلاد من أجل التسهيل عليهم إمكانية الحصول عليها والتي يتم الحصول عليها واستخراجها من خلال شبكات الإنترنت من أجل التسهيل على العديد من الأفراد وتتمثل الخطوات في التالي:

يتم الولوج إلى موقع وزارة العمل السعودية “من هنا“. يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. النقر على أيقونة استخراج فيزا السائق العام. يتم تسجيل البيانات الكاملة والمطلوبة من أجل التقديم على الطلب. إرفاق المستندات الكاملة والخاصة بطلب تأشيرة العمل للسائق العام. يتم استكمال كافة الخطوات المحددة من أجل التسهيل عليهم. النقر على أيقونة إرسال في نهاية الشاشة. يتم الانتظار من أجل استلام التأشيرة.

رسوم وشروط تأشيرة السائق العام في السعودية

ضمن تعرفنا على الخطوات الإلكترونية المتبعة من أجل التقديم على طلب استخراج تأشيرة العمل للسائق العام في المملكة العربية السعودية نتطرق الآن للتعرف على الرسوم الخاصة بها والتي تصل إلى 1000 ريال سعودي وذلك إلى جانب الشروط المتنوعة والمختلفة التي يتم تعيينها من الوزارة من أجل استخراج التأشيرة وتتمثل في التالي:

يجب ان يكون السجل التجاري ساري المدة.

أن تكون رخصة العمل الخاصة بالسائق سارية المدة.

يجب الالتزام برنامج حماية الأجور في المملكة العربية السعودية.

امتلاك جواز السفر السعودي الساري المدة.

يجب سداد الرسوم المستحقة من أجل إتمام التقديم الخاص بالطلب.

توفير التقرير الطبي الخاص بالسائق.

يتم إرفاق الجواب الموجه من الشركة المتقدم للعمل بها في البلاد والمصدق من الوزارة.

توجد العديد من الوظائف المتنوعة والمختلفة التي يتم العمل على توفيرها من خلال وزارة العمل وتعمل على طرح التأشيرة الخاصة بها من أجل تسهيل العمل على جميع الأفراد بها.