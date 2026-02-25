شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يلامس 66 ألف دولار بعد إشادة ترامب بالاقتصاد في أطول خطاب لحالة الاتحاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سعر البيتكوين بنسبة 3% ليصل إلى 66 ألف دولار عقب إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطول خطاب لحالة الاتحاد في تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال الخطاب الذي استمر قرابة ساعتين أمام الكونغرس، أشاد ترامب بـ«الاقتصاد الأمريكي المزدهر»، ما بث موجة تفاؤل جديدة في أسواق العملات المشفرة.

وأظهرت بيانات منصة CoinGecko أن المستثمرين ضخّوا نحو 52 مليار دولار في العملات المشفرة أثناء إلقاء الخطاب.

ورغم أن ترامب لم يذكر العملات المشفرة بشكل مباشر، فإن الرئيس الجمهوري البالغ 79 عامًا أشاد بأداء الأسواق عمومًا، قائلاً: «سجل سوق الأسهم 53 مستوى قياسيًا جديدًا منذ الانتخابات. الجميع يحقق مكاسب، مكاسب كبيرة».

وأضاف أن المستثمرين العالميين ضخّوا 18 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي منذ توليه المنصب، بما يتماشى مع السيناريوهات المتفائلة التي توقعها اقتصاديون مثل إد يارديني.

ويأتي هذا التفاؤل في وقت تراجعت فيه بيتكوين بنسبة 49% عن ذروتها المسجلة في أكتوبر عند 126 ألف دولار، وسط مخاوف من اضطرابات كبيرة في الاقتصاد.

لكن العملة المشفرة فقدت جزءًا من مكاسبها المسجلة أثناء الخطاب، وتم تداولها عند مستوى يزيد قليلًا على 65 ألف دولار وقت إعداد التقرير.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من صدور بيانات أظهرت أن سوق العمل الأمريكية في يناير الماضي سجلت أسوأ أداء لأي شهر يناير منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد يخرج من أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير، مع تسريح أكثر من 100 ألف شخص.

شكوك حول التعافي

ورغم الخطاب المتفائل، لا يزال محللون متشككين في قدرة سوق العملات المشفرة على استعادة زخمه سريعًا، في ظل تعدد العوامل الضاغطة على القطاع.

وقالت أوريلي بارثير، كبيرة محللي الأبحاث في شركة Nansen، في مذكرة للمستثمرين إن تباطؤ الزخم التنظيمي وعمليات البيع في قطاع التكنولوجيا يزيدان من الضغوط على الاتجاه الهبوطي لبيتكوين.

قلق الذكاء الاصطناعي

كما تتزايد المخاوف من تأثيرات محتملة واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد.

فقد أثار تقرير صدر عن شركة Citrini Research بعنوان «أزمة الذكاء العالمي 2028» اضطرابًا في الأسواق، لا سيما أسهم التكنولوجيا التي يرتبط بها سعر بيتكوين ارتباطًا وثيقًا.

ويتخيل التقرير سيناريو تستبدل فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي الموظفين الإداريين، ما يؤدي إلى عجزهم عن سداد ديونهم، ويتسبب في هبوط بنسبة 38% في مؤشر S&P 500.

وتراجع الصندوق التكنولوجي الرئيسي لشركة بلاك روك بنسبة 3% إضافية بعد انتشار التقرير على نطاق واسع. ويتتبع الصندوق شركات تكنولوجية كبرى مثل مايكروسوفت وأوراكل وبالانتير تكنولوجيز، وهو منخفض الآن بنسبة 27% منذ بداية العام.

ومع ذلك، لا يشارك الجميع هذا القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.

وقال لورنس فراوسن، محلل الأبحاث في شركة Kaiko، إن التأثير سيكون تدريجيًا: «هل سيؤثر في سوق العمل؟ إلى حد ما نعم، لكن الأمر يتعلق بالتكيف مع التكنولوجيا الجديدة وإلا ستتخلف عن الركب. أعتقد أننا سنشهد هبوطًا ناعمًا بمعنى أنه سيؤثر تدريجيًا ويغير طريقة عمل بعض الوظائف».

وأشار أيضًا إلى أنه إذا تسبب الذكاء الاصطناعي في خسائر واسعة في الوظائف، فمن المرجح أن تتدخل الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي لضخ سيولة في الاقتصاد كما حدث خلال جائحة كورونا، ما قد يدعم سعر بيتكوين.

وقال: «ترتفع بيتكوين استجابة لزيادة المعروض النقدي ومخاوف تآكل قيمة العملة».

من جانبه، قدّم آرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصة BitMEX، توقعًا مماثلًا في وقت سابق من فبراير، مشيرًا إلى أن طباعة البنك المركزي الأمريكي للنقود قد تدفع سعر بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة، وإن كان توقيت ذلك لا يزال غير واضح.