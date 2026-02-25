شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستطلع آراء العموم حول مشروع «الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع «الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني»، ويأتي ذلك ضمن اختصاصاتها ومهماتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة، والأطر، والمعايير، والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة، والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.

وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة على النحو الذي يسهم في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجهات الوطنية، ويأتي هذا الإطار امتداداً لعمل الهيئة المستمر على تنظيم قطاع الأمن السيبراني بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني بالمملكة، والتي نتج عنها -في وقت سابق- الإعلان عن قائمة مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة، والإعلان عن الشركات الحاصلة على "ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار" من المستويين الأول والثاني.

وقد جرى إعداد الإطار وفق أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية المعنية بالتصنيف المعياري -وعلى نحوٍ شمولي- لكافة الخدمات والمنتجات والحلول في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، والذي تضمن تصنيف (5) مجالات رئيسة لأنشطة القطاع هي (منتجات وحلول الأمن السيبراني، وخدمات الأمن السيبراني الاحترافية، وخدمات التنفيذ التقني للأمن السيبراني، والخدمات المدارة للأمن السيبراني، وخدمات التدريب وبناء القدرات في الأمن السيبراني)، ينبثق منها (25) مجالاً فرعياً يندرج ضمنها أكثر من (100) منتج وخدمة للأمن السيبراني.

وبيّنت الهيئة أن هذا الإطار التنظيمي يضع الحد الأدنى من المتطلبات التي تؤهل للحصول على ترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني بالمملكة، لافتة إلى أن الإطار يستهدف كافة الكيانات التي تقدم أو تعتزم تقديم تلك الخدمات والمنتجات والحلول لجميع الجهات في المملكة.

وحثت الهيئة كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، على إبداء المرئيات حول وثيقة مشروع «الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني»، وحددت يوم الخميس 7 شوال 1447هـ الموافق 26 مارس 2026م آخر موعد لتلقي المرئيات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم "استطلاع" أو من خلال تعبئة نموذج تقديم المرئيات المتاح في الموقع الإلكتروني للهيئة وإرساله إلى: [email protected] كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم المرئيات بشأنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.