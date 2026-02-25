تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-02-2026

تقدم سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ثبات مستوى الدعم المحوري 1.1775، ما يمده بالزخم الإيجابي المتجدد، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.