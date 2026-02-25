- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-25 15:26PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ثبات مستوى الدعم المحوري 1.1775، ما يمده بالزخم الإيجابي المتجدد، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.