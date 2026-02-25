تكنولوجيا: سامسونج تعلن تفوق مبيعات سلسلة Galaxy S25 على S24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهرت أحدث تقارير Counterpoint Research أن سلسلة سامسونج Galaxy S25 حققت مبيعات أعلى من سلسلة Galaxy S24. وقارنت الشركة مبيعات الهواتف خلال الفترة من فبراير حتى ديسمبر من سنة إطلاق كل سلسلة.

باعت أجهزة Galaxy S25 نحو 5% أكثر من هواتف Galaxy S24 خلال هذه الفترة، بينما حقق Galaxy S25 Ultra مبيعات أعلى بنسبة 7% مقارنةً بـ S24 Ultra.

ومن الملاحظ أن مبيعات سلسلة Galaxy S25 بدأت أقل من سلسلة S24 في فبراير، ثم تعادلت معها في مارس، قبل أن تتجاوزها لبقية الأشهر حتى ديسمبر.

كما سجل Galaxy S25 Ultra زيادات شهرية في المبيعات منتصف الدورة، تحديدًا في يوليو وأكتوبر، وأنهى العام ضمن قائمة أفضل 10 هواتف مبيعًا لعام 2025.

ويظل جهاز Ultra الأكثر مبيعًا ضمن هواتف سامسونج الرائدة، حيث شكلت مبيعات S24 Ultra نحو 45% من إجمالي مبيعات السلسلة، في حين مثلت مبيعات S25 Ultra نحو 46%.

أما الهواتف الأساسية فقد شكلت S25 نحو 35% مقارنةً بـ 36% لسلسلة S24، بينما سجلت كل من Galaxy S24+ وGalaxy S25+ نسبة 19% من إجمالي مبيعات سلسلتهما.

