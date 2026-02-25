تكنولوجيا: جوجل تطوّر تنبيهات الزلازل على ساعات Wear OS بدقة أعلى واستجابة أسرع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُرسل جوجل الآن تنبيهات الزلازل مباشرة إلى أجهزة Wear OS حتى في حال عدم اتصالها بهاتف ذكي، وذلك وفقًا لملاحظات الإصدار الأحدث من خدمات Google Play.

وكانت قد أتاحت جوجل نظام تنبيهات الزلازل في اندرويد لساعات Wear OS خلال العام الماضي، إلا أن الإشعارات حينها كانت تعتمد كليًا على الهاتف، حيث تكتفي الساعة بعكس التنبيه الوارد إليه.

أما الآن، فتُمكّن جوجل الساعة من استقبال التنبيهات بشكل مستقل، حتى إذا ابتعد الهاتف وفُقد الاتصال بين الجهازين. ومع ذلك، يُرجّح أن يتطلب الأمر اتصالًا مباشرًا بالإنترنت، ما يعني أن الميزة ستقتصر غالبًا على الساعات المزودة بدعم للبيانات الخلوية.

ويعتمد نظام تنبيهات الزلازل على تجميع بيانات المستشعرات من ملايين الهواتف حول العالم. فعند رصد مقياس التسارع في الهاتف اهتزازًا يُحتمل أن يكون ناتجًا عن زلزال، تُرسل البيانات مع الموقع التقريبي إلى خوادم جوجل.

وعند تلقي عدد كبير من الإشارات المتقاربة جغرافيًا، يُنشئ النظام تنبيهًا ويُرسله للمستخدمين في المنطقة المعنية.

وفي الوقت الراهن، لم يتضح بعد ما إذا كانت جوجل تعتزم الاستفادة من بيانات مستشعرات ساعات Wear OS نفسها لدعم النظام وتعزيز دقته مستقبلًا.

