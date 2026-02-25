تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 25-02-2026

تراجع قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.