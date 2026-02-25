- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 25-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-25 11:26AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الفضة (SILVER) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، كما يستفيد أيضاً من استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليعزز كل ذلك من فرص تمديد السعر لمكاسبه على المدى القريب.