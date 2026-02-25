تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 25-02-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، كما يستفيد أيضاً من استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليعزز كل ذلك من فرص تمديد السعر لمكاسبه على المدى القريب.