تكنولوجيا: اقتراب إطلاق MacBook Pro بشاشة تعمل باللمس قبل نهاية العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة الأسبوع المقبل، من بينها MacBook جديد للفئة الاقتصادية يحمل الاسم الرمزي J700، إلى جانب نسخ محدثة من MacBook Pro مزودة بشرائح M5 Pro وM5 Max. ومع ذلك، لن تقتصر خطط الشركة هذا العام على هذه الإصدارات فقط.

تكشف تقارير حديثة أنه في أواخر عام 2026 ستطرح أبل أخيرًا نسخًا من MacBook Pro مزودة بشاشات تعمل باللمس، وهي خطوة طال انتظارها. ووفقًا لمصادر مطلعة، ستعلن الشركة عن طرازين بقياسي 14 و16 بوصة يُعرفان داخليًا بالرمزين K114 وK116.

تمثل هذه الخطوة تحولًا لافتًا في فلسفة أبل، التي لطالما عارضت فكرة الحواسيب المحمولة ذات الشاشات اللمسية. فقد كان ستيف جوبز يرى أن الأسطح الرأسية غير مريحة للاستخدام باللمس، إلا أن الشركة تبدو الآن مستعدة لإعادة النظر في هذا التوجه.

تشير المعلومات إلى أن MacBook Pro المزود بشاشة لمس سيقدم أوضاع استخدام مختلفة؛ أحدها مخصص للإدخال عبر اللمس، والآخر يعتمد على أسلوب المؤشر التقليدي. وعند تفعيل وضع اللمس، سيعرض نظام macOS قوائم إضافية وخيارات سياقية تظهر حول نقطة التفاعل على الشاشة لتسهيل الاستخدام.

علاوة على ذلك، ستحصل الأجهزة المرتقبة على شاشات OLED، وهي ميزة ترددت شائعات حولها منذ سنوات. كما ستعتمد تصميمًا يضم Dynamic Island في الجزء العلوي الأوسط من الشاشة، لكن بحجم أصغر من الموجود في هواتف آيفون، مع فتحة أمامية بتصميم يشبه الثقب.

