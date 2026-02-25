تكنولوجيا: سامسونج تُطوّر مستشعر 200 ميجابكسل أكبر حجماً لرفع سقف قدرات التصوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل سامسونج حاليًا، وفقًا لتسريبات جديدة، على تطوير مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل بحجم 1/1.3 بوصة، ومن المتوقع أن يحمل اسم ISOCELL HPC.

ويمثل هذا المستشعر قفزة في الحجم مقارنةً بمستشعر HPB المستخدم في هاتفي vivo X300 وX300 Pro، والذي يأتي بحجم 1/1.4 بوصة.

وتشير المعلومات إلى استهداف سامسونج الفئة العليا بهذا المستشعر الجديد، على أن يظهر في أحد هواتف Oppo المستقبلية، وعلى الأرجح ضمن سلسلة Find X10.

ومن الناحية التقنية، يعتمد المستشعر على تقنية UFCC أو Ultra Fine Color Filter التي طورتها سامسونج لتقليل سُمك الوحدة مع تحسين نفاذية الضوء ونقاء الألوان.

كذلك يُتوقع أن يدعم نطاقًا ديناميكيًا فائق الارتفاع، ما يعزز قدرته على التقاط تفاصيل أدق في ظروف الإضاءة المختلفة.

