سعر سهم أون هولد (ONON) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 25-02-2026

تراجع سعر سهم شركة برودكوم BROADCOM (AVGO) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ويتضاعف الضغط السلبي حول السهم مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 324.50$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 287.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط