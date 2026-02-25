تكنولوجيا: إطلاق NovaPods وNovaWatch رسميًا من Ai+ لتعزيز منظومة أجهزتها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Ai+ Smartphone الهندية، التي تُعد من الأسماء الصاعدة في سوق الهواتف الذكية، لإطلاق منظومة جديدة من الإكسسوارات تضم سماعات NovaPods وساعات NovaWatch الذكية، إلى جانب إعلانها عن سلسلة هواتف مرتقبة خلال الفترة المقبلة.

تضم سلسلة NovaPods ثلاثة طرازات مختلفة. تُعد NovaPods Clips الفئة الأعلى بسعر 3,999 روبية هندية، وتأتي بتصميم مشبكي يلتف حول صيوان الأذن، ما يسمح للمستخدم بالبقاء على دراية بما يدور حوله.

أما NovaPods Pro فتتبنى تصميمًا تقليديًا داخل الأذن، وتوفر ميزة إلغاء الضوضاء النشط بقوة 40 ديسيبل مع نظام من ستة ميكروفونات، وذلك بسعر 1,999 روبية.

في المقابل، تُطرح NovaPods Go كخيار اقتصادي بسعر 699 روبية، وتقدم عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن، إضافة إلى مشغلات ديناميكية بقياس 10 مم.

ومن جهة أخرى، تشمل سلسلة NovaWatch ثلاث ساعات ذكية متنوعة. تجمع NovaWatch Wearbuds بين ساعة ذكية وسماعات لاسلكية مدمجة مع سعة تخزين داخلية تبلغ 2 جيجابايت.

وتأتي NovaWatch Active بشاشة AMOLED مربعة بحجم 1.73 بوصة، مع مزايا تتبع اللياقة البدنية المعتادة. بينما تستهدف NovaWatch Kids 4G فئة الأطفال، إذ توفر تصميمًا مناسبًا لهم مع مكالمات فيديو ثنائية الاتجاه، واتصال صوتي عبر 4G، وخدمة تحديد الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي.

وفي السياق ذاته، تكشف الشركة عن هواتفها القادمة ضمن سلسلتي Pulse 2 وNova 2. يقدم هاتف Pulse 2 كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وأمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير، ويعمل بواجهة NxtQuantum OS المبنية على Android 16، مع توجه تسعيري اقتصادي.

تتوفر سماعات NovaPods وساعات NovaWatch عبر منصة Flipkart ابتداءً من 27 فبراير عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند، بينما يُطلق هاتف Pulse 2 في 2 مارس، على أن تصل سلسلة Nova 2 في وقت لاحق.

