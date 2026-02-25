فرنسا: يجب أن تصل المساعدات الغذائية لغزة دون عوائق

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية الفرنسي نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن المساعدات الغذائية يجب أن تصل إلى المدنيين في قطاع غزة دون أي عوائق.

وأوضح بارو، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأميركية، أن فرنسا أوصلت الاثنين، 80 طناً من المساعدات الغذائية إلى غزة.

وأشار إلى أنه رغم سريان وقف إطلاق النار، فإن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعباً، لافتاً إلى أن 320 طناً من المساعدات تنتظر التسليم إلى المنطقة.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة وصول المساعدات الغذائية إلى المدنيين في غزة دون عوائق، مؤكداً استمرار بلاده في تعبئة جهودها لدعم أهالي القطاع.

المصدر : وكالة وفا