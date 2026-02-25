السيسي وبن سلمان يؤكدان ضرورة تنفيذ خطة ترامب للسلام

القاهرة - كتب محمد نسيم - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، قمة ثنائية رفيعة المستوى في مدينة جدة، تصدرت أجندتها تطورات الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وسبل إنهاء الصراع الإقليمي.

غزة في قلب المباحثات

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الملف الفلسطيني نال الجانب الأكبر من المباحثات، حيث شدد الزعيمان على النقاط الجوهرية التالية:

الالتزام بوقف إطلاق النار: التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف الحرب، وتنفيذ خطة السلام المطروحة لضمان إنهاء العمليات العسكرية.

الإغاثة الإنسانية: المطالبة بزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون أي عراقيل تقنية أو أمنية، لمواجهة الكارثة المعيشية التي يعاني منها سكان القطاع.

رفض التهجير: جددت مصر والسعودية رفضهما القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، معتبرين ذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

التعافي والإعمار: التشديد على سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع لضمان عودة الحياة الطبيعية للمدنيين.

"الحل الجذري للأزمة يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة." – من بيان الرئاسة المصرية.





تعزيز التضامن العربي ومواجهة التصعيد

إلى جانب الملف الفلسطيني، استعرض الجانبان مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان على:

أهمية تجنب كافة أشكال التصعيد والتوتر في المنطقة لمنع انزلاقها نحو صراعات أوسع.

دعم الحلول السلمية للأزمات عبر الحوار الدبلوماسي.

تعزيز التضامن العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

علاقات استراتيجية راسخة

على الصعيد الثنائي، شهد اللقاء استعراضاً للعلاقات الأخوية بين القاهرة والرياض، حيث أكد الرئيس السيسي على التطور الكبير الذي تشهده هذه العلاقات، بينما وصف ولي العهد السعودي العلاقات بين البلدين بـ "المحورية والراسخة"، معرباً عن تطلعه للارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وفي ختام الزيارة، التي تضمنت مأدبة إفطار رمضانية أقامها ولي العهد تكريماً للرئيس السيسي، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق السياسي والتشاور المكثف خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

المصدر : وكالات