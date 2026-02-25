طحنون بن زايد: تُجسِّد العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجاً راسخاً للأخوّة الصادقة

ابوظبي - سيف اليزيد - هنّأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة أعيادهم الوطنية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة أعيادهم الوطنية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله.

تُجسِّد العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجاً راسخاً للأخوة الصادقة والتعاون البنّاء، وروابط تاريخية متينة تقوم على الثقة والمحبّة ووحدة المصير، ونتطلع إلى مزيد من الشراكة المثمرة لما فيه خير الشعبين الشقيقين».

