إرتفاع وارد الذرة مع انخفاض في اسعارها بسوق القضارف

شهدت بورصة أسواق محاصيل ولاية القضارف يوم الاثنين ارتفاعا كبيرا في وارد الذرة حيث بلغ الوارد (23009) جوال فيما شهدت الأسواق إنخفاضا وتراجعا كبيرا في اسعار المحاصيل حيث تراجع سعر اردب الذرة الفترتية إلى (167) الف جنيه بدلا عن (183) الف جنيه والعكر إلى (163) فيما تراجع سعر اردب الذرة ودباكو إلى (180) الف جنيه بدلا عن (183) الف جنيه والمقد إلى (190) الف بدلا من (200) الف جنيه .

وظل سعر قنطار السمسم في حالة استقرار على مبلغ (165) الف جنيه بجانب محصول الدبر في مبلغ (200) الف للاردب فيما تراجع سعر طن محصول التسالي إلى (1.800.000) جنيه مقارنة مع مبلغ (2.450.000) جنية الأسابيع الماضية فيما ارتفع سعر اردب محصول الدخن الي (280) الف جنيه .