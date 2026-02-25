- 1/2
- 2/2
شهدت بورصة أسواق محاصيل ولاية القضارف يوم الاثنين ارتفاعا كبيرا في وارد الذرة حيث بلغ الوارد (23009) جوال فيما شهدت الأسواق إنخفاضا وتراجعا كبيرا في اسعار المحاصيل حيث تراجع سعر اردب الذرة الفترتية إلى (167) الف جنيه بدلا عن (183) الف جنيه والعكر إلى (163) فيما تراجع سعر اردب الذرة ودباكو إلى (180) الف جنيه بدلا عن (183) الف جنيه والمقد إلى (190) الف بدلا من (200) الف جنيه .
وظل سعر قنطار السمسم في حالة استقرار على مبلغ (165) الف جنيه بجانب محصول الدبر في مبلغ (200) الف للاردب فيما تراجع سعر طن محصول التسالي إلى (1.800.000) جنيه مقارنة مع مبلغ (2.450.000) جنية الأسابيع الماضية فيما ارتفع سعر اردب محصول الدخن الي (280) الف جنيه .
وتورد (سونا) كميات الوارد من المحاصيل وفقا لبورصة أسواق محاصيل القضارف حيث بلغ الوارد من الذرة (23009) جوال والسمسم (231) جوال والدخن (1478) جوال اما التسالي فقد بلغ الوارد (7024) جوال .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع وارد الذرة مع انخفاض في اسعارها بسوق القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.