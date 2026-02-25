تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 25-02-2026

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك عقب اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي خاصة مع تزامن ذلك باختبار خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليستسلم الزوج لهذه الضغوط السلبية.