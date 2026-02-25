شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه قرب قمة 4 أسابيع استناداً على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •خطاب الاتحاد يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتاً بالأمس، على وشك ملامسة أعلى مستوى في أربعة أسابيع ،استناداً على تراجع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



مع تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل، تنتظر الأسواق ظهور المزيد من الأدلة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية على مدار هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.3% إلى (5,210.74$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (5,142.85$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (5,121.57$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،فقدت أسعار الذهب حوالي 1.65% ،في أول خسارة في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 5,249.88 دولاراً للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ،ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار جلستين ،عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



أدى خطاب الاتحاد للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى الكونغرس إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، حيث لم يتضمن تطمينات كافية بشأن استقرار السياسة التجارية بعد حكم المحكمة العليا ببطلان الرسوم السابقة، مما يدفع المستثمرين لبيع الأصول المقومة بالدولار.



الفائدة الأمريكية

•صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس ، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير إلى أن سوق العمل قد "استقرّ" بعد أدائه الضعيف في عام 2025.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر عند 95% ،و تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 5%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال "جيم ويكوف" كبير المحللين في شركة كيتكو ميتالز: أسعار الذهب تتجه نحو الارتفاع مجددًا، وذلك بعد تصحيح مؤقت ،تراجع قيمة الدولار يدعم ارتفاع الأسعار أيضاً.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ارتفعت يوم الثلاثاء بنحو 7.72 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,094.19 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 أبريل 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب محاط بالضغوط الإيجابية - توقعات اليوم – 25-02-2026