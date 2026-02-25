شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتحرك صعوداً وسط ضغوط سلبية على الأصول الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع في سوق الصرف الأجنبي

•خطاب الاتحاد يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق

•توترات تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتحرك صعوداً مقابل الدولار الأمريكي ،مستفيداً من تجدد الضغوط السلبية على الأصول الأمريكية خاصة الدولار ،وذلك عقب خطاب الاتحاد للرئيس دونالد ترامب في الكونغرس ، والذي زاد حالة عدم اليقين في الأسواق.



مع تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، تجددت آمال خفض أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام، في انتظار صدور المزيد من الأدلة حول توقيت هذا الخفض المحتمل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى (1.1805 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1772$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1771$).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.1742 دولاراً.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ،ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار جلستين ،عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



أدى خطاب الاتحاد للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى الكونغرس إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، حيث لم يتضمن تطمينات كافية بشأن استقرار السياسة التجارية بعد حكم المحكمة العليا ببطلان الرسوم السابقة، مما يدفع المستثمرين لبيع الأصول المقومة بالدولار.



توترات تجارية

قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت على اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة، وذلك رداً على حالة "الفوضى الجمركية" التي أحدثتها قرارات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة.



بعض النواب الأوروبيين يصفون الاتفاقية الحالية بأنها تصب فى صالح الولايات المتحدة، حيث تمنح المنتجات الأمريكية وصولاً للسوق الأوروبية برسوم صفرية، بينما تلتزم أوروبا بسداد رسوم قد تصل إلى 15%، وهو ما زاد من الضغوط لتعليق المصادقة.



الفائدة الأوروبية

•البيانات الصادرة مؤخرًا فى أووربا أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي.



•وعليه ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل من 10% إلى 25%.



•وعدل المتداولون توقعاتهم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام إلى وجود خفض واحد على الأقل بنحو 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يتحرك بنطاق محدود – توقعات اليوم – 25-02-2026