بالفيديو: نجاح “إفراج” يجمع الشقيقَين… أحمد سعد يغنّي لـ عمرو سعد

دبي - فريق التحرير: أعرب الفنان أحمد سعد عن فخره الكبير بالنجاح الذي يحققه شقيقه الممثل عمرو سعد من خلال مسلسل “إفراج” (إنتاج صادق الصبّاح)، الذي يُعرض في موسم رمضان الجاري، حيث حرص على دعمه بطريقته الخاصة. (http://www.instagram.com/p/DVJ0bbIDHCh/)

ونشر أحمد سعد رباعية غنائية عبر حسابه على “إنستغرام”، ظهرت في خلفيتها شاشة تعرض مقتطفات من مسلسل “إفراج”، وعلّق على الفيديو قائلًا: “الخليج 365، عمرو سعد قدّم عملًا عظيمًا في مسلسل “إفراج” هذا العام… لم أستطع تمالك نفسي فغنّيت له هذه الرباعية”.

ويواصل عمرو سعد هذا العام حصد النجاحات من خلال المسلسل، الذي تصدّر قوائم المشاهدة ونال تفاعلًا واسعًا منذ عرض حلقاته الأولى، بفضل أحداثه المشوّقة وأدائه اللافت الذي حظي بإشادات كبيرة من الجمهور والنقّاد، مؤكّدًا حضوره القوي في دراما رمضان.

ويشارك في بطولة مسلسل “إفراج” إلى جانب عمرو سعد كلٌّ من: تارا عماد، حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، بسنت شوقي، وآخرين. العمل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويُعرض مسلسل “إفراج” على قناة MBC مصر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، ويُعاد عرضه على القناة نفسها في العاشرة مساءً، كما يُعرض في الحادية عشرة مساءً على قناة MBC 1، وفي الثانية عشرة ظهرًا على قناة MBC مصر دراما، إضافة إلى توفره عبر منصة شاهد.