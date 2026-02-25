الجبن القريش إضافة صحية تساعد على استقرار سكر الدم وتعزز الشبع

يعد اختيار وجبة سحور متوازنة في شهر رمضان أمرًا ضروريًا للحفاظ على النشاط والتركيز طوال ساعات الصيام، إذ ينعكس ما نتناوله قبل الفجر بشكل مباشر على مستويات الطاقة والشعور بالجوع خلال النهار. ومن بين الأطعمة التي ينصح بها خبراء التغذية في وجبة السحور تبرز الجبن القريش كخيار صحي بفضل قيمتها الغذائية العالية وسهولة هضمها وتعدد فوائدها للجسم.

تُعرف الجبن القريش بأنها من الأطعمة التقليدية الشائعة، وتمتاز بانخفاض محتواها من الدهون وارتفاع نسبة البروتين عالي الجودة فيها، وهو ما يساعد على تعزيز الإحساس بالشبع لفترات أطول، الأمر الذي يقلل من الشعور بالجوع أثناء الصيام. كما أن البروتين يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم مقارنة بالأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة، مما يحد من الشعور بالإرهاق المفاجئ أو الدوخة خلال ساعات النهار.

وتسهم الجبن القريش في دعم صحة العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية، خاصة لدى من يمارسون الرياضة بعد الإفطار أو قبل السحور، إذ يساعد البروتين الموجود فيها على ترميم الأنسجة وبناء العضلات. كما يمكن أن تدعم الجهاز المناعي، وهو أمر مهم خلال شهر رمضان مع تغير مواعيد النوم والطعام وما قد يسببه ذلك من إجهاد للجسم.

وتعد الجبن القريش خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في الحفاظ على أوزانهم أو إنقاصها خلال رمضان، نظرًا لانخفاض سعراتها الحرارية مقارنة بالعديد من أنواع الجبن الأخرى، خاصة عند اختيار النوع قليل الدسم، ما يساعد على تجنب الشعور بالخمول أو الثقل بعد السحور.

وتحتوي كذلك على نسبة جيدة من الكالسيوم الذي يدعم صحة العظام والأسنان، إضافة إلى فيتامين B12 والفوسفور، وهما عنصران مهمان لدعم وظائف الأعصاب وتحسين التركيز، وهو ما يحتاجه الموظفون والطلاب خلال ساعات العمل أو الدراسة في نهار رمضان.

ويمكن إدخال الجبن القريش بسهولة في وجبة السحور، سواء بتناولها مع الخبز البلدي، أو إضافتها إلى طبق من الخضراوات الطازجة مثل الطماطم والخيار، أو مزجها مع القليل من زيت الزيتون وحبة البركة لإضافة نكهة وقيمة غذائية أكبر، كما يمكن تناولها إلى جانب البيض المسلوق للحصول على وجبة متكاملة غنية بالبروتين والعناصر المفيدة التي تساعد على صيام أكثر راحة وتوازنًا.

قد يهمك أيضًا :

تناول الجبنة ولبن الزبادي قد يسبب الكوابيس وحساسية اللاكتوز وعوارض الهضم

طريقة إعداد وتحضير بيتزا المشروم والجبنة