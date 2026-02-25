دراسة تكشف سبب استمرار آلام النساء لفترة أطول من الرجال وتأثير الهرمونات والجهاز المناعي

أظهرت دراسة حديثة أن النساء يعانين من آلام تدوم لفترة أطول مقارنة بالرجال، ويرجع ذلك إلى اختلافات بيولوجية في الاستجابة المناعية والهرمونات. وكشفت الدراسة أن هرمون التستوستيرون لدى الرجال يزيد من إنتاج جزيء يُعرف باسم إنترلوكين-10، الذي يساهم في تثبيط إشارات الألم بشكل أسرع، بينما النساء أكثر عرضة للاستجابات الالتهابية المفرطة وحالات الألم المزمن.

وبحسب الدراسة، يمتلك الجهاز المناعي لدى الرجال آلية أفضل للسيطرة على الألم، على الأرجح بسبب ارتفاع مستويات التستوستيرون لديهم. وقال جيفري لوميت، أحد مؤلفي الدراسة وأستاذ مشارك في علم وظائف الأعضاء بجامعة ولاية ميشيجان: "ما أظهرناه هو أنها آلية بيولوجية حقيقية من الخلايا المناعية، وليست مجرد وهم".

وأوضحت الدراسة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بحالات مثل الفيبروميالجيا، الصداع النصفي، التهاب المفاصل الروماتويدي، متلازمة القولون العصبي، واضطرابات المفصل الصدغي الفكي، حيث يلعب التذبذب الهرموني دورًا كبيرًا في زيادة حساسية الألم لدى النساء، خاصة خلال مراحل معينة من الدورة الشهرية، ويؤثر هرمونا الإستروجين والبروجسترون على إدراك الألم وتنظيمه في الدماغ والحبل الشوكي. كما قد تفعّل النساء خلايا مناعية ومسارات التهابية مختلفة عند التعرض للإصابة أو الإجهاد، مما يؤدي إلى استجابات ألم مطولة.

وشملت الدراسة نحو 250 شخصًا تعرضوا لإصابات خطيرة، وأظهرت أن الرجال شعروا بتحسن أسرع في الألم خلال ثلاثة أشهر مقارنة بالنساء، مع ارتفاع مستويات إنترلوكين-10 لديهم. وأكدت التجارب المخبرية على الفئران أن الذكور تعافوا بشكل أسرع من الألم والجروح مقارنة بالإناث، وأن خلايا الدم البيضاء المنتجة لإنترلوكين-10 كانت أكثر نشاطًا لدى الذكور.

وأشار العلماء إلى أن الرجال والنساء يعالجون الألم بشكل مختلف على مستوى الدماغ، حيث تظهر النساء زيادة في حساسية الألم وانخفاض عتبة الألم مع استجابة التهابية أكبر. كما يلعب الجهاز المناعي دورًا مختلفًا لدى النساء، خصوصًا الخلايا التائية التي تسهم في تطور الألم المزمن.

ورغم العوامل البيولوجية، يلعب الجانب الاجتماعي والنفسي دورًا مهمًا في الاختلافات بين الجنسين في الشعور بالألم، إذ تميل النساء إلى الإبلاغ عن الألم وطلب الرعاية الطبية بشكل أكبر، كما أن الإجهاد المزمن ومسؤوليات الرعاية واضطرابات النوم تساهم في زيادة الشعور بالألم وتأخير التعافي.

