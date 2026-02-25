تكنولوجيا: YouTube Premium Lite يتحول إلى صفقة أقوى بعد إضافة ميزتين جديدتين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت يوتيوب إطلاق اشتراك Premium Lite في مارس 2025، وبعد مرور نحو عام على ذلك، أعلنت الشركة عن إضافة ميزات جديدة تعزز من قيمة هذه الخطة الاقتصادية.

كان يوفّر الاشتراك في السابق مشاهدة “معظم الفيديوهات” بدون إعلانات فقط، دون أي مزايا إضافية. أما الآن، فتضيف يوتيوب دعم التشغيل في الخلفية وإمكانية تنزيل “معظم الفيديوهات” أيضًا، وهي ميزات كانت حصرية للاشتراك الكامل.

تبدأ الشركة طرح هذه التحديثات خلال الأسابيع المقبلة في جميع الدول التي يتوفر فيها Premium Lite. ومع ذلك، تواصل يوتيوب التأكيد على أن إزالة الإعلانات لا تشمل كل المحتوى، بل “معظم الفيديوهات” فقط، بخلاف الاشتراك الكامل الذي يزيل الإعلانات بشكل شامل.

ورغم هذه القيود، يظل Premium Lite خيارًا أقل تكلفة، وأصبح الآن أكثر جاذبية بفضل الميزتين الجديدتين. لكن تجدر الإشارة إلى أن المزايا تنطبق على معظم المحتوى غير الموسيقي، مع استثناء Shorts، كما قد تظهر إعلانات أثناء البحث أو التصفح داخل التطبيق.

