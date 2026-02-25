تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 25-02-2026

واصل سعر سهم شركة International Seaways, Inc. (INSW) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما يستفيد السهم من تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 61.20$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 75.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد