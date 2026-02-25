مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على أربعة من قادة ميليشيا الدعم السريع في السودان

في قرار جديد يُعد ضربة معنوية وسياسية قوية لميليشيا الدعم السريع، أدرج مجلس الأمن الدولي أربعة من قادتها البارزين على قائمة العقوبات الدولية المفروضة بموجب قرار 1591 (2005) المتعلق بالسودان.

وأعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، اليوم إدراج الأسماء التالية على القائمة السوداء:

– عبد الرحيم حمدان دقلو (نائب قائد ميليشيا الدعم السريع وشقيق القائد العام محمد حمدان دقلو حميدتي)،

– جدو حمدان أحمد (قائد قطاع شمال دارفور في ميليشيا الدعم السريع).

– الفاتح عبد الله إدريس (المعروف بـ”أبو لولو”، قائد ميداني بارز).

– تجاني إبراهيم موسى (قائد ميداني آخر).

وتشمل العقوبات المفروضة على هؤلاء القادة الأربعة:

– تجميد الأصول والأرصدة المالية الخاصة بهم في جميع أنحاء العالم.

– حظر السفر الدولي، مما يمنعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو المرور عبرها.

وجاء القرار بعد طلب مشترك تقدمت به كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، واستندت حيثياته إلى تقارير وثقت تورط المشمولين بالعقوبات في:

– تهديد السلم والأمن والاستقرار في السودان.

– ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

– المسؤولية عن جرائم ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي، والعنف الجنسي الممنهج، والهجمات على المدنيين والمرافق الطبية والعاملين في المجال الإنساني.

ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الضغوط الدولية على ميليشيا الدعم السريع، بعد سلسلة من الإجراءات العقابية السابقة التي فرضتها دول غربية بشكل منفرد، وكذلك تقارير أممية ومنظمات حقوقية وصفت بعض العمليات في مناطق مثل الفاشر وغيرها بأنها تحمل مؤشرات على جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

وكان مجلس الأمن قد أكد في جلسات سابقة على ضرورة وقف فوري للعنف، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية التي باتت تُعد من أكبر الأزمات في العالم خلال القرن الحالي.

السوداني