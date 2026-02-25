شكرا لقرائتكم خبر رئيس هيئة الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز الإرشاد المكاني الذكي بالحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني:" إن منظومة الخرائط التفاعلية الذكية تمثّل نقلة نوعية في الإرشاد المكاني، وتسهم في تسهيل حركة الزائرين والمعتمرين، ورفع كفاءة التوجيه داخل الحرمين الشريفين، من خلال تقديم معلومات لحظية ومسارات محدثة تدعم سلامة التنقل وجودة التجربة."

وأشار الشهراني خلال تدشينه منظومة الخرائط التفاعلية بالحرمين الشريفين، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التحول الرقمي الدكتور محمد الصقر وعددٍ من قيادات الهيئة، أن النتائج التي ترونها جزء من جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية في خدمة ضيوف الرحمن.(وهي ايضاً جزء من عشرات الانظمة التي تم إطلاقها مؤخراً والتي ساعدت في توليد بيانات تشغليلية تسهم في اتخاذ القرارت وفهم التحديات وتمهد لبناء انظمة جديدة)

وتدخل الخرائط التفاعلية ضمن منظومة رقمية ذكية، توفر إرشادًا مكانيًا لحظيًا يغذي ببيانات تشغيلية مباشرة مرتبطة بغرف المشغلين، بما يُسهم في توجيه الزائر إلى المسار الأنسب عند الإغلاقات أو الكثافات، مع تحديث فوري ودقيق للمعلومات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الصقر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التحول الرقمي بالهيئة، أن المرحلة التجريبية للخرائط التفاعلية ستنطلق خلال شهر رمضان المبارك، متكاملةً مع منظومة الترميز اللوني والعنونة المترية، التي تُقسّم الحرمين الشريفين إلى نطاقات جغرافية واضحة، تدعم التشغيل الذكي، وتُفعّل المكان بوصفه جزءًا من منظومة الخدمات والتحليلات. (و يعد هذا الاطلاق التجريبي خطوة أولى لمشروع سيمتد لسنوات من التطوير حيث يجري تطوير المزيد من حالات الاستخدام للخريطة خلال عام ٢٠٢٦)

وأشار الصقر إلى أن النظام يضم أكثر من تسعمئةٍ وخمسين نقطة اهتمام، موزعةً على ثلاث عشرة فئة خدمية، ومدعومةً بأكثر من ستمئةٍ وخمسين رمز استجابة سريعة (QR)، مع قدرةٍ على توليد أكثر من مئة ألف مسار ديناميكي يتم تحسينها آليًا وفق المتغيرات التشغيلية وحركة الحشود.

ومن ناحية دعم البلاغات وسرعة الاستجابة قال المهندس وهيب المطرفي مدير ادارة حلول الاعمال :" أن الخرائط التفاعلية تدعم البلاغات المرتبطة بالموقع، وتسهم في تسريع الوصول إلى العربات الكهربائية من خلال رقم التذكرة، عبر منصة ذكية بُنيت على بيانات ميدانية جُمعت ودُققت على مدى أشهر، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن."