ركود العملات المستقرة والرسوم الجمركية يشكلان ضغطًا معاكسًا على أسعار البيتكوين.. بحسب محللين

تام شمس - الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:50 مساءً - يُعدّ تراجع سيولة سوق العملات الرقمية مؤشرًا مقلقًا على تقييمات الأصول المشفرة، في وقت يتجه فيه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن مثل المعادن الثمينة وسط تصاعد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

ويرى محللو شركة Matrixport أن ركود المعروض من العملات المستقرة يمثل “رياحًا معاكسة ملحوظة” للبيتكوين (BTC) وللنظام البيئي للعملات الرقمية عمومًا. وقالت المنصة في منشور على منصة X يوم الثلاثاء إن العملات المستقرة تُعد القناة الأساسية للسيولة داخل الأصول الرقمية، وإن ركود المعروض غالبًا ما يشير إلى خروج رؤوس الأموال إلى العملات التقليدية بدلًا من إعادة ضخها داخل أسواق الكريبتو.

وتراجع معروض العملات المستقرة بنحو 5.6 مليارات دولار منذ بداية العام، من 159 مليار دولار في 1 يناير إلى 153.4 مليار دولار يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات منصة التحليلات CryptoQuant. كما انخفضت احتياطيات العملات المستقرة على منصة التداول الرائدة Binance بنسبة 19% منذ نوفمبر 2025، بحسب تقرير سابق.

جميع العملات المستقرة من معيار ERC-20، إجمالي المعروض منذ بداية العام. المصدر: CryptoQuant

البيتكوين لم يعد يتداول كـ”ذهب رقمي”

يبدو كذلك أن البيتكوين بدأ ينفصل عن الذهب على المدى القصير. فقد تحوّل معامل ارتباط بيرسون لمدة 90 يومًا بين البيتكوين والذهب إلى المنطقة السلبية، مقتربًا من -0.75، وفقًا لبيانات CryptoQuant.

ويقيس معامل بيرسون مدى تحرك عوائد البيتكوين والذهب معًا خلال فترة زمنية محددة، حيث يشير -1 إلى ارتباط سلبي تام.

وقال كي يونغ جو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant: “البيتكوين يمر بمرحلة لا يتصرف فيها كذهب رقمي”.

الرسوم الجمركية والتحول نحو المعادن الثمينة يقلصان السيولة

تفاقمت الصورة مع تجدد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. فقد أعلن الرئيس الأمريكي Donald Trump يوم السبت عن خطة رسوم جمركية عالمية أثارت حالة من الغموض، مع دخول معدل 10% حيز التنفيذ ومناقشة رفعه إلى 15%.

وبحسب رايان لي، كبير المحللين في منصة التداول Bitget، فإن المخاوف الجيوسياسية المتجددة تسرّع خروج رؤوس الأموال من سوق الكريبتو باتجاه المعادن الثمينة.

وأوضح أن المخاوف من الرسوم الجمركية تحدّ من إمكانات صعود الأصول الرقمية، التي باتت تنافس أصولًا دفاعية وأخرى ذات طابع نموّي، مضيفًا أن التراجع المستمر في البيتكوين والإيثريوم يعكس بيئة كلية تتسم بالعزوف عن المخاطرة، حيث أدت ضبابية الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وتحول رؤوس الأموال نحو المعادن الثمينة وأسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تقليص سيولة سوق الكريبتو وإضعاف السرديات الداعمة له.

وأضاف لي أن فرص الصعود ستظل محدودة إلى أن تظهر “محفزات تعافٍ”، مثل وضوح أكبر في السياسة الأمريكية أو إشارات أكثر دعمًا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتتجلى حركة التحول نحو المعادن الثمينة في الرسوم البيانية أيضًا، إذ ارتفع الذهب والفضة بنسبة 19% و21% على التوالي منذ بداية العام، بينما تراجع سعر البيتكوين بنسبة 27%، وفقًا لبيانات TradingView.

البيتكوين والذهب والفضة، مخطط منذ بداية العام. المصدر: Cointelegraph/TradingView

كما تُظهر الأصول المرمّزة المرتبطة بأصول العالم الحقيقي (RWA) مؤشرات على التحول نحو الملاذات الآمنة، إذ ارتفعت القيمة السوقية لرمز تيثير غولد (XAUT) بنسبة 20% لتصل إلى 2.7 مليار دولار خلال الثلاثين يومًا الماضية، في حين زاد عدد الحائزين بنسبة 33%، وفق بيانات منصة RWA.xyz.

القيمة السوقية لرمز XAUT، مخطط منذ الإطلاق. المصدر: RWA.xyz

وتجاوزت سوق السلع المرمّزة حاجز 6 مليارات دولار في 11 فبراير، مسجلة زيادة بنسبة 53% في أقل من ستة أسابيع، مع انتقال مزيد من استثمارات الذهب إلى شبكات البلوكشين.