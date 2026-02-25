سولانا تقفز بنسبة 8% والبيتكوين تستعيد مستوى 65 ألف دولار مع تعاف واسع في السوق

سجلت العملة الرقمية سولانا ارتفاع يومي بنسبة 8%، بالتزامن مع تعافي سعر البيتكوين وعودته لمستوى 65 ألف دولار، بعد التراجع الأخير الذي دفع سعر العملة إلى تسجيل قاع عند 62,500 دولار خلال الساعات الماضية.

كانت عملة البيتكوين قد فشلت في استعادة مستوى 70 ألف دولار مطلع الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تصحيح هابط نحو 66 ألف دولار، قبل أن تعاود العملة الصعود فوق 68 ألف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

غير أن تجدد الضبابية الاقتصادية، على خلفية التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية وفرض ضرائب عالمية إضافية تراوحت بين 10% و15%، أعاد الضغط إلى السوق.

ومع افتتاح سوق العقود الآجلة، هبط سعر العملة سريعا إلى ما دون 64,500 دولار في غضون ساعة تقريبا.

ورغم الارتداد المحدود، استأنف البائعون سيطرتهم ودفعوا السعر إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 62,500 دولار.

لاحقا، تدخل المشترون ورفعوا السعر بنحو 4000 دولار، ليستقر سعر البيتكوين حاليا فوق 65 ألف دولار، محققا مكاسب يومية تقارب 3%.

كما استعادت عملة البيتكوين قيمتها السوقية عند 1.3 تريليون دولار، مع ارتفاع هيمنتها على العملات الرقمية البديلة إلى أكثر من 56%.

أظهرت العملات البديلة بدورها إشارات تعاف. حيث ارتفع سعر الإيثيريوم من 1800 إلى نحو 1900 دولار، فيما عادت XRP لاختبار مستوى دعم محوري عند 1.36 دولار، واقتربت BNB من 600 دولار.

كذلك سجلت كل من TRX وDOGE وBCH وADA وHYPE مكاسب يومية.

وتصدرت سولانا ومونيرو (XMR) قائمة الارتفاعات بين العملات الكبرى، حيث صعدت سولانا إلى 82 دولار بعد مكاسب بنسبة 7%، بينما تجاوزت مونيرو مستوى 335 دولار.

كما دخلت عملة KITE قائمة أكبر 100 عملة من حيث القيمة السوقية بعد قفزة يومية بلغت 20%، تلتها MORPHO، كما سجلت LEO وWLFI ارتفاعات ملحوظة.

بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بنحو 80 مليار دولار خلال يوم واحد، لتصل إلى حوالي 2.33 تريليون دولار، في إشارة إلى محاولة السوق التقاط أنفاسه بعد موجة التقلبات الأخيرة.

